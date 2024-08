Ma recette maison pour fabriquer un désherbant naturel et surpuissant

Au jardin potager, il est une étape essentielle pour obtenir une production convenable : le désherbage. Le but de cette opération étant de nous défaire des mauvaises herbes. Et, si nous cherchons à éliminer celle que l’on appelle aussi adventices ou spontanées, c’est parce qu’elles entrent en concurrence avec nos plantations et amenuisent leurs productions. Bien entendu, il existe des herbicides vendus dans le commerce, mais depuis le 1ᵉʳ septembre 2020, le glyphosate, puissant herbicide chimique, est interdit en France. Les mauvaises herbes, elles, continuent de pousser, et nous devons trouver d’autres solutions plus naturelles. Je vous livre une petite recette facile à réaliser pour vous débarrasser de ces herbes, quelque peu envahissantes.

Pourquoi faut-il désherber votre jardin ?

Que ce soit en culture classique ou en permaculture, nous cherchons tous à retirer les mauvaises herbes pour deux raisons. Tout d’abord, elles étouffent littéralement les plantations, et les empêchent de produire. De plus, elles sont de véritables aimants à rongeurs et autres nuisibles. Voici les ingrédients puis la recette à réaliser pour lutter contre les adventices.

Les ingrédients de la recette de désherbant maison

Pour les ingrédients, ce sera assez simple, nous les avons tous à la maison. En effet, vous aurez besoin de 200 g de sel de table et de deux litres d’eau… Notez que la proportion est de 100 g de sel pour un litre d’eau. Vous pouvez aussi ajouter un peu de vinaigre blanc, et quelques gouttes de liquide vaisselle, mais cela reste facultatif. Mélangez le sel et l’eau dans une bouteille puis laisser le sel se dissoudre en totalité. Utilisez plutôt de l’eau chaude, pour que la dissolution soit plus rapide. Voilà le mélange est prêt.

Comment appliquer votre désherbant au sel ?

Une fois le sel dissout dans l’eau, versez votre préparation dans un pulvérisateur puis vaporisez le mélange sur les mauvaises herbes en prenant soin de couvrir les feuilles, la tige et le pied. Cela ne sera pas instantané bien entendu, mais le sel va déshydrater les feuilles, ce qui provoquera la mort de plante.

Néanmoins, veillez à ne pas en pulvériser sur vos plantations, il pourrait avoir le même effet que sur les mauvaises herbes. L’application devra se faire chaque jour jusqu’au dessèchement des mauvaises herbes. Attention, si vous utilisez ce mélange à forte dose, cela pourrait augmenter l’acidité de vos sols, et ne plus convenir à certaines espèces.

Quels sont les avantages de cet herbicide maison ?

Naturel et écologique, il est composé d'ingrédients sûrs et respectueux de l'environnement. De plus, c'est produit très facile à fabriquer qui ne présente pas de risques pour les humains, ni pour les animaux domestiques, ni même pour les petits animaux du jardin. Utiliser un herbicide naturel, biologique et fait maison représente une excellente alternative aux produits chimiques du commerce, souvent toxiques et nuisibles pour l'environnement. Avant l'arrivée d'un certain herbicide de grande renommée dans le monde entier, certes efficace, mais apparemment très chimique, les anciens utilisaient cette méthode pour désherber leurs jardins. Alors pourquoi ne pas tenter pour le vôtre ?