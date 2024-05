Comment utiliser le bicarbonate de soude dans le jardin (5 astuces) ?

Les produits naturels ont le vent en poupe pour nous aider dans nos tâches quotidiennes et certains de ces produits sont utilisés depuis des siècles ! Parmi ces produits, on retrouve le bicarbonate de soude (que l’on appelle aussi bicarbonate de sodium), une poudre blanche à laquelle nous conférons souvent des pouvoirs magiques ! Le bicarbonate de soude est un « petit chimiste » qui va vous aider à nettoyer vote maison, mais qui possède aussi certains attributs pour votre jardin. Pour les moins scientifiques, comme moi, je vous rappelle ce qu’est le bicarbonate de soude. Chimiquement, il est fait de trois éléments : le carbone, l’oxygène et le sodium que chaque grain contient. Ces trois éléments agissent d’autres substances pour nettoyer, cuisiner ou jardiner. Quels sont les atouts du bicarbonate de soude au jardin ? Je fais, avec vous, le tour de la question.

1 : il lutte contre les maladies cryptogamiques

Si vous ignorez ce que sont les maladies cryptogamiques, je vous cite, par exemple, le mildiou qui sera sans doute plus parlant. Ces maladies, généralement causées par des champignons, peuvent être empêchées grâce à un mélange de bicarbonate de soude, et de savon noir. Pour l’utiliser, il suffit d’en déposer au pied de vos plantes. Cependant, c’est un traitement préventif, si la plante est atteinte, il faudra passer par un traitement curatif.

2 : un engrais puissant pour les tomates

Ah les magnifiques tomates que l’on vient de planter et que l’on aimerait de préférence bien rouges et bien juteuses ! Le bicarbonate de soude, comme je vous l’ai dit précédemment, agit en préventif contre le mildiou, il est donc l’allié de vos pieds de tomates. Sa composition chimique lui donne le pouvoir d’augmenter le Ph du sol, donc de rendre vos pieds plus productifs et vos tomates plus grosses et savoureuses !

3 : un puissant désherbant

Pour désherber votre potager avant de planter vos légumes, ou pour vos massifs fleuris, la recette est simple ! Il vous suffit de saupoudrer de bicarbonate de soude, le sol à désherber. Le sodium contenu dans le bicarbonate va dessécher les adventices et vous n’aurez plus qu’à les ramasser. Attention, pour réaliser cette opération, choisissez un jour de beau temps, de préférence, exempt de vent.

4 : un revigorant pour fleurs coupées

Si vous aimez vous couper un bouquet de fleurs du jardin pour décorer votre maison, le bicarbonate de soude sera l’allié de la durabilité. En versant l’équivalent d’une cuillère à café dans l’eau de votre vase, vos fleurs coupées resteront ouvertes plus longtemps. Vous pouvez aussi mettre un cachet d’aspirine dans l’eau, mais c’est peut-être un peu moins naturel !

5 : le remède pour nettoyer vos outils de jardin

En plus de ses propriétés nettoyantes et désinfectantes, ses grains très fins sont parfaits pour polir les outils de jardin, les gardant ainsi propres et brillants. Il est également utile pour nettoyer vos légumes après la récolte, mais assurez-vous d’utiliser du bicarbonate de soude alimentaire pour cette tâche spécifique. Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .