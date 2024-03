Quels sont les outils de base pour créer un jardin potager ?

En 2017, nous étions 19 % à exploiter un potager, selon l’INSEE, un chiffre qui ne cesse d’augmenter depuis la crise sanitaire et le confinement de mars 2020. Cette année-là, les créations de potagers ont explosées, et la tendance se vérifie, un peu plus, chaque année. Chez moi, c’est cyclique, une année, je fais un potager, l’année suivante, par manque de motivation souvent, j’oublie les tomates et les courgettes. Si cette année, vous envisagez de rejoindre les jardiniers en herbe, vous allez devoir vous équiper avec quelques outils fondamentaux. Lesquels ? Je vous propose de vous dresser une petite liste des outils indispensables au potager. C’est parti.

Outil n° 1 : la bêche

Sans bêche, il vous sera difficile de créer un potager, elle est l’outil indispensable à posséder ! Cet outil de jardinage composé d’un manche et d’une lame plate affutée vous permettra de retourner la terre, puis de casser les mottes avant vos plantations. Ensuite, quelle que soit la nature de vos plantations, elle vous servira à creuser le trou pour déposer votre plante. Vous pourrez aussi l’utiliser pour transporter votre terreau, et le mélanger lors de l’amendement du sol.

Outil n ° 2 : le râteau

Que serait un jardinier sans râteau ? Avec la bêche, il est le second indispensable pour vous faciliter la création de votre potager. Le râteau est un outil se présentant avec un manche et une tête munie de dents droites ou parfois légèrement incurvées. Il est indispensable pour niveler le sol, ratisser après un désherbage, et casser les mottes de terre.

Outil n° 3 : la fourche à bêcher

Ce troisième outil vient en complément de la bêche et se compose d’un manche et de trois ou quatre dents pointues. Elle est nécessaire pour aérer le sol, sans forcément retourner la terre. Lors d’un trou plus profond, pour un arbre fruitier, par exemple, elle permet d’émietter la terre avant de l’ôter avec la bêche. De plus, sur un sol riche en vie microbienne (vers de terre), elle évite de les sectionner, tout comme les racines, qui peuvent mal supporter les coups de bêches classiques.

Outil n° 4 : la binette

La binette est aussi indispensable que la bêche, et il sera difficile de créer un potager sans elle. Composée d’un manche, et d’une lame formant un angle droit au bout du manche, elle sert à ameublir la terre après le bêchage. De plus, elle peut être utile au désherbage des allées, ainsi que pour casser la croûte sèche autour de vos plantations. Biner un rang de tomates, c’est aérer le sol, pour que l’eau d’arrosage pénètre en profondeur.

Outil n° 5 : la griffe aussi appelée croc

La griffe ou le croc de jardin est un outil incontournable pour préparer le sol avant les semis et les plantations. Dotée d’une tête en forme de fourche munie de trois ou quatre dents pointues et cintrées, elle permet d’aérer et d’ameublir la terre efficacement. Son utilisation est polyvalente : un simple « coup de griffe » permet de briser les mottes de terre, d’affiner sa texture et d’aplanir le sol après le bêchage, préparant ainsi idéalement la surface pour les semis ou les plantations ultérieures.

Initialement conçue pour l’épandage de compost ou de fumier dans les champs, elle trouve également sa place dans le jardin potager pour enfouir les amendements. De plus, elle s’avère être un outil pratique pour arracher les pommes de terre en toute facilité. Avec quels outils compléteriez-vous cette petite liste d’outils indispensables pour le potager ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

