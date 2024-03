Outil de jardinage : 10 inventions et innovations pour être beaucoup plus productif dans votre jardin potager

Qu’il est bon de sentir les premiers rayons de soleil nous réchauffer le corps et nous redonner le moral ! En effet, le soleil dope le moral, et nous permet de faire le plein de vitamine D selon le ministère de la Santé. Et, qui dit Soleil, dit aussi retour au jardin imminent, avec les premiers travaux à effectuer, comme tondre la pelouse, ou préparer son potager. Cette année, vous opterez peut-être pour un potager luxuriant qui, vous l’espérez, vous procurera d’abondants légumes cet été ? Pour créer votre potager, l’entretenir, et vous éviter quelques efforts trop physiques, découvrez ou redécouvrez 10 innovations autour des outils de jardin. C’est parti.

La grelinette, l’outil « oublié » qui revient en force

La grelinette est une invention ancienne, puisque la première, inventée par André Grelin, date de 1928. Cependant, ce n’est qu’en 1964 que l’homme, grainetier de profession à Chambéry, déposera un brevet. Cet outil est conçu pour aérer le sol, et le retourner, grâce à deux manches latéraux. Pensée pour minimiser les efforts des jardiniers, et préserver leurs dos, la grelinette revient en force. Et, à la différence de la traditionnelle bêche, elle permet de préserver la structure du sol et sa vie microbienne en le travaillant de manière superficielle. Composée d’un manche en bois et de deux, trois ou quatre dents en acier affûtées, la grelinette facilite l’aération du sol et son décompactage. Retrouvez notre article dédié à la grelinette.

La pelle-bêche Radius Garden

Root Slayer propose une réinvention de la pelle bêche avec scie pour les racines, visant à simplifier vos travaux de jardinage. Cet outil polyvalent et robuste est doté d’un manche breveté conçu pour soulager les tensions musculaires et le dos. La pelle bêche avec scie de Radius Garden se distingue par son manche breveté en forme de O, appelé « Natural Radius ». Cette conception propose une prise quatre fois plus large qu’un manche en T traditionnel, répartissant ainsi plus efficacement la force sur l’outil. La poignée circulaire permet une position optimale des mains lors des tâches de creusage ou d’arrachage de racines volumineuses, réduisant de cette façon la tension sur les épaules, les bras et le dos. Retrouvez l’article que j’avais consacré à la pelle Radius Garden.

Le manche ergonomique d’Alain Tessier

À Descartes, une paisible commune nichée en Indre-et-Loire, réside Alain Tessier, un octogénaire passionné de jardinage. Pourtant, ce loisir, exigeant souvent de se pencher pour biner ou piocher, entraîne invariablement des douleurs dorsales désagréables. Désireux de remédier à ce problème chronique, Alain conçoit un manche astucieux permettant de biner tout en maintenant le dos droit. Ce manche se compose d’une structure métallique à l’extrémité de laquelle est fixé l’outil de jardinage. La particularité de ce manche est qu’il peut s’adapter à n’importe quel outil tel que le râteau, la binette ou la pioche. Courbé depuis l’outil, le manche remonte verticalement jusqu’à la hauteur des épaules, où une poignée est soudée à mi-hauteur. Retrouvez notre article dédié à l’invention de ce manche innovant.

L’invention Pivot All, une étonnante brouette pivotante

Cette invention nous arrive des États-Unis, et est l’idée de l’entreprise Pivot-All Motion Tools, dévoilée lors du salon professionnel World of Concrete 2024 à Las Vegas. La brouette se présente comme un outil classique, mais dispose de poignées pivotantes brevetées, ce qui facilite le maintien de l’équilibre pendant le transport. Ces poignées innovantes permettent en réalité de ne pas avoir à changer la position des bras lors du déversement, en tournant uniquement les poignées. Une brouette qui vise à protéger les mains, les poignets, et à diminuer les efforts des jardiniers. Retrouvez l’article que nous avions écrit sur l’invention Pivot All.

L’invention du Paperpot, très populaire au Japon

Le Paperpot dont nous parlions en 2017, est un outil de jardinage qui révolutionne le processus de plantation en éliminant le besoin de mécanisation, tout en permettant une mise en terre plus rapide et plus aisée des plants. Cet outil est très répandu au Japon et aux États-Unis, il aide à gagner du temps, et de fournir moins d’efforts physiques. Dans les faits, le jardinier n’a plus la nécessité de se pencher pour planter les mottes, le Paperpot utilise des plaques alvéolées reliées par une bande en papier biodégradable. La plantation se fait simplement en déroulant la bande, libérant ainsi les plants dans le sol. Retrouvez notre article dédié à l’invention Paperpot.

L’invention de la hache Vipukirves Leveraxe

La hache Vipukirves Leveraxe, une nouvelle génération d’outil, a été conçue par Heikki Kärnä avec pour ambition de réinventer cet outil traditionnel grâce à des principes simples de physique afin de le rendre plus performant et plus sécurisé. Contrairement aux haches traditionnelles qui utilisent un simple coin de métal sur un manche pour fendre le bois en transmettant une impulsion directe, la hache Leveraxe adopte une approche différente. Son concept repose sur celui d’un levier, avec un centre de gravité déplacé par rapport à la ligne centrale en plaçant le coin en décalage par rapport au manche. Ainsi, lorsqu’elle pénètre dans le bois, l’énergie cinétique restante permet à la hache de pivoter autour de son centre de gravité, agissant par conséquent comme un levier. Retrouvez l’article écrit par Méline sur l’invention de la Vipukirves Leveraxe.

L’aérateur de compost Leborgne

Lorsque vous disposez d’un composteur de jardin, il est indispensable de l’aérer au moins une fois par quinzaine. En effet, ne pas aérer son compost, c’est l’exposer à des risques de pourriture, et aux mauvaises odeurs qui s’en dégageraient. Les bactéries ont besoin de « respirer » pour pouvoir décomposer les déchets. Pour aérer son compost, il est possible d’utiliser une fourche bien sûr, mais cela demande des efforts physiques importants. Leborgne propose un aérateur de compost qui facilitera cette opération. Doté de deux poignées et d’une lame hélicoïdale, il suffit de planter les fourches, puis de tourner les poignées pour aérer votre tas de compost. Retrouvez l’article que j’avais écrit sur l’aérateur de compost Leborgne.

L’invention d’Écolo 5 pour doubler votre quantité de tomates !

Cette invention est née dans l’esprit de Jean-François Poussin, un passionné de jardinage résidant dans la Nièvre, qui en avait assez de refaire le « petit pot » autour de ses plants de tomates pour éviter que l’eau ne se disperse partout. Ne trouvant aucune réponse satisfaisante sur le marché, il décide de créer sa propre solution. Écolo5 se présente sous la forme d’une plaque protectrice dans laquelle un pied de tomate peut être inséré. Cette plaque a pour fonction de recueillir les eaux de pluie et de les diriger vers les racines du pied de tomate. Dotée de rigoles et de quatre orifices, elle assure le drainage de l’eau vers le sol. Un cône central sert également de doseur, avec une capacité de 80 centilitres. Grâce à la protection offerte par la plaque Écolo 5, le pied de tomate se développe comme s’il était placé dans une mini-serre. De plus, en empêchant l’évaporation de l’eau du sol, cette invention préserve par ailleurs le besoin de désherbage autour du pied de tomate. Retrouvez l’un de mes articles sur l’invention d’Écolo5.

Germie, l’invention d’un kit innovant pour repiquer les plants de tomates

Germie, c’est l’invention d’Éric Baudouin, un passionné de jardinage, mais amateur, qui comme tous, s’est frotté aux plants de tomates, qui peinaient beaucoup à repartir. L’inventeur est convaincu qu’un petit coup de pouce peut être bénéfique, tant pour les jardiniers que pour la satisfaction du processus. Il invente alors le kit Germie dans le but de faciliter la croissance des semis et d’éviter la frustration chez ceux qui rencontrent des difficultés à faire germer leurs plantations. Après plusieurs années de développement, il parvient à mettre au point un kit en plastique recyclé, provenant de sources locales, qui se monte facilement. Ce kit se compose d’alvéoles dans lesquelles le terreau et les graines sont placés. L’irrigation se fait par le dessous, car le kit est conçu sans fond. Grâce à des peignes et des partitions qui s’emboîtent comme des LEGO, le kit Germie permet de créer de petits pots de manière simple et efficace pour pouvoir ensuite les replanter. Retrouvez l’article que j’avais écrit sur la technique de plantation Germie.

Le récupérateur d’eau de pluie pour serre de jardin par Serres Tonneau

Lorsque l’on possède un grand jardin, il va souvent de pair avec un récupérateur d’eau de pluie. Néanmoins, avant de pouvoir planter nos légumes en pleine terre, certains jardiniers cultivent d’abord sous serre. Le récupérateur d’eau de pluie, se trouve généralement plutôt éloigné de la serre, ce qui demande des allers-retours incessants, chargé d’arrosoirs pour irriguer les semis. Serres Tonneau, une entreprise basée à Linselles, dans le département du Nord, a inventé un système spécialement conçu pour récupérer l’eau de pluie depuis le « toit » de la serre.

Ce kit récupérateur d'eau spécial serre a été inventé par Jean-Pierre Tonneau, dirigeant de l'entrepris. Concrètement, il se présente sous la forme d'une bâche supplémentaire qui se superpose à la bâche de toit déjà existante. Ce kit est doté de rails en aluminium et en PVC qui se fixent sur le toit pour accueillir une gouttière. En reliant cette dernière à un récupérateur d'eau près de la serre, vous pouvez disposer d'eau pour l'arrosage de vos semis de printemps. Retrouvez l'article que j'avais consacré au récupérateur d'eau de pluie innovant Serres Tonneau. Que pensez-vous de ces inventions ? En avez-vous déjà testé une, ou plusieurs ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.