Peut-on faire un barbecue sur une terrasse ou un balcon dans une copropriété ?

Le weekend du 13 avril dernier, nous avions ressorti les t-shirts, le salon de jardin, le parasol, et allumé notre premier barbecue de l’année. Et, j’avais cru que le printemps avait enfin sonné à notre porte ! Dix jours plus tard, le pull a refait son apparition et le plaid est le bienvenu pour procrastiner devant la télé. Au moins, le barbecue est propre, prêt à reprendre du service, nous en profiterons plus tard. J’ai la chance de posséder un jardin, et un barbecue en brique, que je peux allumer quand bon me semble. Mais, lorsque l’on vit en appartement, c’est un peu plus compliqué, même si aucune loi n’interdit de faire un barbecue, en théorie. Je vous explique les règles en la matière, qui sont, en réalité, des questions de bon sens, plus que de législation. C’est parti.

Que dit la loi au sujet des barbecues ?

Voici ce que dit le Service Public à ce sujet : « que l’on habite une maison ou un appartement, il n’existe pas de restriction concernant l’utilisation d’un barbecue qui, si elle est occasionnelle, n’est pas considérée comme un trouble du voisinage ». Cependant, il peut exister des règlements qui autorisent ou interdisent les barbecues, considérés comme des nuisances, ou présentant un risque d’incendie. C’est, par exemple, le cas d’une copropriété dont le règlement peut interdire les barbecues, même si l’on parle souvent de « barbecues à charbon de bois ». De plus, certaines communes peuvent, à certaines époques de l’année, comme en période de sécheresse, interdire les barbecues pour éviter les incendies. En revanche, il est formellement interdit d’allumer un barbecue sur la voie publique, dans une forêt ou sur une plage.

Comment faire un barbecue sans gêner les voisins ?

Comme je vous l’ai dit, dans une copropriété, on entend fréquemment par barbecue, celui qui fonctionne au charbon de bois. Certains règlements interdisent également l’installation de planchas, qui dégagent des fumées. Si aucune mention n’est faite sur l’usage du barbecue, vous pouvez donc l’allumer quand bon vous semble. Néanmoins, sur un balcon, évidemment, vous pourriez largement « enfumer » vos voisins, qui pourraient percevoir cette nuisance comme « un trouble anormal du voisinage ». À vous alors de limiter l’utilisation à certains jours, ou à prévenir vos voisins. Sinon, vous pouvez opter pour de petits barbecues électriques, ou à gaz, de table, qui grilleront vos merguez et chipolatas, sans « trop » déranger vos voisins.

Le barbecue à charbon sur un balcon, pourquoi faut-il l’éviter ?

Clairement, ce type de barbecue sera celui qui occasionnera le plus de fumées, d’odeur, et par conséquent, de troubles anormaux du voisinage. De plus, la fumée issue du charbon de bois pourrait aussi noircir le mur sur lequel, elle se répand. Qui plus est, le charbon de bois n’est peut-être pas le combustible le plus écologique ni le plus sain qui existe. Sur votre balcon, ou dans votre jardin privatif, en copropriété, privilégiez les petits barbecues dans lesquels il faut remplir la cuve d’eau.

Ils fument très peu, sauf si vous optez pour une « sardinade », et vous permettront de savourer vos grillades sans « trop » gêner vos voisins. Sinon, pour éviter tout malentendu, vous pouvez aussi inviter vos voisins ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .