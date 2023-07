BrasUP invente un « charbon de bois » écologique, fabriqué avec des déchets de riz

Nous sommes en pleine saison de barbecues, un rituel pour certains, un plaisir pour d’autres ou une corvée pour celles et ceux qui doivent se charger d’allumer le feu ! Le matériau le plus utilisé pour allumer le barbecue est, bien entendu, le charbon de bois. Comme son nom l’indique, le problème de ce charbon de bois est qu’il est fabriqué à partir d’arbres qui, souvent, ne se renouvellent pas. De plus, il émet des fumées polluantes et contribue au réchauffement climatique. C’est à partir de ce constat qu’une entreprise argentine, BrasUP, a décidé d’agir en inventant un nouveau charbon à base de riz. Rappelons qu’en Argentine, l’asado est une véritable institution et que des millions de tonnes de charbon de bois sont utilisées chaque année. Partons à la découverte de cette invention géniale !

Quelle est l’origine de cette invention ?

Lors de la création de BrasUP, la première invention était un bac à charbon doté d’un système d’autoallumage naturel, qui permettait d’allumer le brasier en 15 min. Une fois lancés dans ce secteur, les fondateurs de BrasUP ont constaté qu’en Argentine, le charbon de bois provenait des arbres indigènes et de forêts qui ne se renouvelaient pas. En d’autres termes, avec leur invention, ils participaient à la déforestation de leur pays et cette idée leur était insupportable. Ils ont alors décidé d’agir et de créer un charbon 100 % écologique : le charbon de riz !

Le charbon BrasUP, qu’est-ce que c’est ?

Dans ce pays d’Amérique latine, il existe un déchet qui est très peu utilisé, les balles de riz. C’est donc à partir de ce matériau local, issu de la région de Corrientes, que l’entreprise a décidé d’agir pour la planète, sans priver les aficionados de leurs asados ! Son objectif : qu’aucun arbre ne soit abattu pour produire du charbon de bois dans le monde dès 2030. Sous la houlette de Fernando Cabrera, son dirigeant argentin engagé dans la responsabilité sociale et la préservation de l’environnement, elle crée alors le premier charbon « de riz ». Le processus de production du charbon de bois BrasUP repose sur la carbonisation des balles de riz à haute température. Après torréfaction, les balles sont broyées puis mélangées à un liant naturel et à de l’eau. Ensuite, la matière est mise en forme et soumise à un processus de séchage. Même la machine utilisée pour la carbonisation est conçue dans une optique de développement durable, avec des éléments recyclés et réutilisés.

Quels sont les avantages du charbon de riz ?

Le charbon de bois écologique de BrasUP présente des avantages significatifs par rapport aux produits conventionnels. Il affiche un pouvoir calorifique supérieur et double le temps d’allumage. De plus, il ne produit ni salissures ni étincelles, ce qui en fait un produit plus sûr pour les utilisateurs. Au-delà de la recherche d’une alternative écologique, l’objectif de BrasUP est de sensibiliser les consommateurs à l’importance du charbon de bois durable. Le prix du kilo de charbon de riz reste semblable à celui du charbon de bois, mais il offre des performances supérieures en termes de pouvoir calorifique et de durée de combustion. En France, la plupart des charbons de bois sont fabriqués à partir d’arbres issus de forêts durables, ce qui n’évite pas les émissions de fumées toxiques. Vous pouvez, par exemple, opter pour des sarments de vignes ou des briquettes fabriquées à partir de déchets de bois ! En savoir plus sur le charbon de riz ? Rendez-vous sur le site brasup.com.

