GreenBBQ, un nouveau type de « charbon de bois » écologique à base de coques de noisettes !

La fin de l’été est souvent propice aux barbecues, il fait un peu moins chaud mais suffisamment pour passer de longues soirées à l’extérieur… Et puis, un barbecue rappelle instantanément les soirées estivales entre amis non ? Mais saviez-vous qu’il fallait environ 12 tonnes d’arbre pour fabriquer 1 seule tonne de charbon de bois ?

Quatre nordistes ont décidé de lutter contre ce charbon de bois traditionnel et proposeront bientôt un charbon de bois écologique… Le GreenBBQ ! Depuis Marcq-en-Baroeul, ils nous ont concocté une jolie recette de « charbon de bois », qui peut même permettre de longs barbecues dans les Hauts de France. Et ce sont eux qui le disent !

Les quatre ch’tis veulent révolutionner la grillade ! Pour se faire, ils ont inventé un charbon, non pas de bois mais d’olives et de noisettes… Ou plutôt de noyaux d’olives et de coques de noisettes ! Les coques de noisettes, ils les récupèrent dans les usines qui fabriquent de la pâte à tartiner, les noyaux d’olives dans celles qui les dénoyautent pour les mettre en bocaux ! Ces déchets ne sont pas revalorisés actuellement mais cela pourrait donc changer !

Un produit écologique qui devrait séduire

Après plus d’un an de recherches et de développement, le principe du GreenBBQ est un savant mélange de noyaux, de coques et d’amidon. Ce charbon noisette-olive possède les mêmes performances énergétiques que le charbon de bois traditionnel. Il permet des braises bien chaude pendant 3 ou 4 heures d’affilé. Pour les passionnés de grillage, pas de panique, le crépitement est lui aussi bien présent !

Le GreenBBQ devrait être disponibles très rapidement sur le site de l’entreprise qui prévoit même de livrer directement ses clients, dans le Nord. Pour la grande distribution, ce sont les magasins Leclerc qui se sont montrés intéressés par le projet. Le GreenBBQ devrait être disponible également dans les jardineries. Nous souhaitons de belles grillades aux futurs clients et remercions les inventeurs pour le bien être de nos forêts… et de nos papilles ! Retrouvez les dernières informations du GreenBBQ sur leur page Facebook.