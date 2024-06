H2 Grills dévoile un barbecue à hydrogène (sans fumée) et son générateur résidentiel, mais…

L’été est incontestablement la saison des barbecues avec leurs grillades savoureuses et les soirées entre amis. Hormis dans les lieux publics ou les forêts, il n’existe, dans les textes, aucune restriction d’utilisation des barbecues. Néanmoins, comme expliqué sur le site du Service Public, des règles locales peuvent s’appliquer. La plupart des barbecues actuels utilisent du gaz, de l’électricité, du charbon de bois, ou des pellets de bois. Demain, peut-être que vous cuisinerez vos viandes et vos légumes avec un barbecue à hydrogène ! Non, je ne suis pas tombée sur la tête, deux entreprises américaines, H2 Grills et Ions Fuels, travaillent à la commercialisation d’un barbecue alimenté par de l’hydrogène. Je vous explique comment il fonctionne, et pourquoi il pourrait révolutionner ce marché. C’est parti.

Un concept qui existe déjà

D’un côté, nous trouvons l’entreprise H2 Grills qui travaille, depuis quelques années, à l’élaboration de barbecues alimentés à l’hydrogène. Ce combustible, disponible dans la Nature, représente un enjeu d’avenir pour de nombreux domaines, comme celui de l’automobile, par exemple. De l’autre côté, nous avons l’entreprise Ion Fuels, qui, elle, travaille à promouvoir l’hydrogène pour de multiples usages. Déjà pionniers en la matière, ils sont à l’origine de station de ravitaillement et de stockage. En unissant leurs connaissances, les deux entreprises ont mis au point le premier barbecue à hydrogène, qui ne produit plus de fumées, lorsqu’il cuit, mais de la vapeur d’eau. Utiliser une source d’énergie renouvelable et propre pour un usage domestique, voilà le projet commun d’Ions Fuels et H2 Grills.

Un combustible écologique ?

Plusieurs avantages découleraient d’une utilisation de l’hydrogène dans un barbecue. Tout d’abord, l’hydrogène est un combustible naturel, disponible en quantité, et renouvelable. Ce qui n’est pas le cas du gaz ou de l’électricité qui sont des combustibles fossiles. D’autre part, l’hydrogène n’émet pas de fumées nocives lorsqu’il brûle. Nous ne pouvons pas dire la même chose du charbon de bois, par exemple. C’est, par conséquent, un carburant « zéro émission » qui, lors de son utilisation dans un barbecue, permettrait d’obtenir une viande juteuse et savoureuse.

Comme un barbecue au gaz

H2 Grills affirme que les barbecues à hydrogène qu’ils ont conçu, fonctionnent exactement comme des barbecues traditionnels. Le processus consiste à brûler de l’hydrogène pour produire de la chaleur, ce qui permet de cuire les aliments grâce à un dispositif breveté évidemment. Concernant les avantages, ils seraient de n’émettre aucune substance nocive, une cuisson « zéro déchet » donc. De plus, l’hydrogène possède une haute teneur en énergie par unité de poids, ce qui assurerait de cuire les aliments plus vite et de les « saisir » immédiatement. Et, bien entendu, l’hydrogène étant une ressource renouvelable, son utilisation réduirait, de fait, la dépendance aux énergies non renouvelables.

H2 Grills n'a pas communiqué sur le prix de ce barbecue, qui pourrait être un inconvénient. Néanmoins, ils prévoient son lancement sur le marché dès 2025. À suivre donc… Information importante, le visuel du barbecue utilisé sur le site officiel provient de la banque d'image Adobe Stock, ce qui n'est pas très rassurant. En savoir plus sur le premier barbecue à hydrogène ? Rendez-vous sur le site officiel : h2grills.com.