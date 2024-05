Comment réduire la fumée sur un barbecue au charbon de bois ?

Les barbecues sont de retour sur les terrasses, et dans les jardins ! Si vous vivez entourés de voisins, vous pourriez presque savoir ce que vos voisins cuisinent avec les retours de fumée, qui embaument (ou pas) votre espace extérieur. Je dois reconnaître que lorsque le mien fait griller des sardines, je ne trouve pas cela très agréable, mais c’est une affaire de goût ! Saviez-vous, en revanche, que les fumées du barbecue pouvaient être considérées comme des nuisances olfactives, et que vos voisins pouvaient s’en plaindre ? Pour éviter cela, saviez-vous qu’il existait quelques astuces simples pour limiter les émissions de fumées de votre barbecue ? Je vous explique tout immédiatement.

Des barbecues sans fumée, vraiment ?

Il est certain que ce ne sera pas le barbecue avec charbon de bois qui se classera en première position des barbecues sans fumée. Cependant, il existe quelques astuces pour réduire les fumées d’un barbecue à charbon, j’y reviendrai ensuite. En attendant, ce sont évidemment les barbecues électriques ou ceux disposant d’un couvercle qui émettent le moins de fumée. Qu’ils soient à gaz, électriques ou à induction, les barbecues « sans fumée » existent et sont efficaces. Pour les barbecues électriques, ils disposent souvent d’une cuve que l’on doit remplir d’eau, les graisses tombent donc dans l’eau, ce qui réduit les fumées. Quant aux barbecues à gaz ou à induction avec couvercle, la fumée reste emprisonnée, et ne nuit de ce fait pas à vos voisins.

Comment réduire la fumée des barbecues à charbon ?

Pour ce type de barbecue, réduire les émissions de fumée est un peu plus compliqué. En général, à l’allumage du barbecue, un énorme nuage de fumée noire envahit votre terrasse, et accessoirement celle de votre voisin. Pour éviter cela, prévoyez toujours de placer votre barbecue à charbon dans un endroit aéré, et s’il est fixe, veillez à ce que la cheminée de tirage soit parfaitement fonctionnelle. De plus, le choix du combustible est important ! Celui qui fume le plus reste évidemment le charbon de bois classique. En revanche, si vous optez pour des briquettes de charbon sans fumée, ou pour des pellets de bois, vous réduirez les émissions de fumées. Néanmoins, vous conserverez la même température et vos cuissons resteront semblables. Enfin, le nettoyage de votre grille, après chaque utilisation, réduira considérablement les émissions de fumée. Vos braises n’auront pas à brûler les résidus carbonisés et graisseux laissés sur votre grille.

Quelques techniques de cuisson sans fumée !

Si vous voulez éviter les fumées, et c’est assez logique, évitez les viandes trop grasses. Il sera, par exemple, impossible de cuire des merguez sans fumée, tant la graisse transpire dès qu’elles approchent les braises. Vous pouvez aussi recouvrir votre viande d’un couvercle, mais attention aux brûlures lorsque vous l’ôterez. Si vous disposez d’un barbecue fixe, avec une grille réglable en hauteur, remontez vos viandes, elles cuiront moins vite, mais émettront moins de fumées, et seront aussi plus savoureuses. Cela revient à cuire les aliments à cuisson modérée plutôt qu’à très haute température. Et, dans le cas d’un barbecue qui dispose d’un réglage de la température, comme ceux à gaz, privilégiez toujours une cuisson moyenne. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

InnovaGoods® Barbecue de bureau, barbecue au charbon sans fumée ni odeur, grille portable pour cuisiner en intérieur et en extérieur avec tous les conforts, adaptable avec piles ou connexion USB-C. Multifonction - Sans fumée - Combustion réglable : notre barbecue à charbon portable sans fumée permet différents types de cuisson avec moins de charbon et sans fumée. Dispose d'un petit... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez