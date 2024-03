Contre toute attente, Ferrari travaillerait sur un moteur à six cylindres en ligne carburant à l’hydrogène

La marque au cheval cabré a-t-elle succombé à la tendance de la propulsion à hydrogène ? Force est effectivement de reconnaitre qu’Enzo Ferrari était un grand détracteur de l’utilisation de ce vecteur d’énergie dans le secteur automobile. Quoi qu’il en soit, il semble que Ferrari est sur le point de prendre un nouveau virage dans la stratégie de motorisation de ses véhicules. C’est du moins ce que suggère un nouveau brevet de l’entreprise repéré par AutoGuide. Les documents déposés portent sur un moteur à combustion à hydrogène qui adopte une conception à six cylindres en ligne. Le bloc est également doté de plusieurs réservoirs d’hydrogène.

Un moteur hybride ?

Par ailleurs, Ferrari a prévu deux turbos qui ne paraissent pas être raccordés directement au moteur. Au lieu de cela, ils sont équipés de ce qui semble être des moteurs électriques alimentant un générateur électrique. Au vu de cette conception, il se pourrait que le système imaginé par le constructeur italien concerne un moteur hybride électrique-hydrogène. En tout cas, le doute est à son comble, car les documents ne fournissent aucune précision sur ce point. Compte tenu de la disposition des organes de transmission, il est probable que ce nouveau bloc soit utilisé uniquement sur des voitures à propulsion, c’est-à-dire des véhicules sur lesquels seules les roues arrière sont reliées au moteur.

Une disposition inhabituelle ?

Outre ces informations, la fiche mentionne que « le moteur à combustion interne est orienté verticalement avec l’arbre de transmission disposé plus haut que les cylindres ». Une description qui nous laisse assez perplexes… La question est de savoir si la firme italienne travaille réellement sur ce moteur à H2. Effectivement, le dépôt d’un brevet ne garantit pas nécessairement une concrétisation. Il se pourrait qu’il s’agisse d’un simple dépôt comme tant d’autres. Pour les constructeurs, cette démarche vise avant tout à protéger une conception future qui pourrait révolutionner l’industrie. Après tout, avec les législations qui tendent à favoriser de plus en plus les voitures vertes, les constructeurs automobiles doivent se soucier de leur avenir dans ce domaine.

Une technologie en plein essor

En attendant plus de précision à propos de cette nouvelle demande de brevet de Ferrari, rappelons que des ingénieurs sud-coréens ont fait parler d’eux, il y a quelques mois. En réussissant à transformer un moteur hybride Hyundai en moteur à hydrogène à injection directe. En France, la start-up finistérienne Efficient Hydrogen Motors (EHM) a récemment dévoilé un moteur thermique à hydrogène adoptant un cycle à cinq temps. Autant dire que dans l’univers de la propulsion à l’hydrogène, les innovations et les inventions ne manquent pas. Plus de détails sur le brevet de Ferrari sur cette page. Que pensez-vous de cette innovation chez le constructeur au cheval cabré ? Je vous invite à me donner votre avis, vos remarques ou remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .