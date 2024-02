AVL Racetech dévoile un moteur à combustion à hydrogène pour les voitures de course (410 ch / 2 L)

L’utilisation de l’hydrogène propre constitue aujourd’hui l’une des voies les plus explorées pour décarboner l’industrie de l’automobile et remplacer les combustibles fossiles (essences et diesel). En effet, un certain nombre de constructeurs et d’équipementiers auto se lance dans la course au développement des moteurs alimentés par ce carburant alternatif. Depuis fin 2022, AVL Racetech, division mondiale d’AVL consacrée au sport automobile, effectue notamment des travaux visant à construire et à valider un moteur de course révolutionnaire fonctionnant à l’hydrogène. En octobre 2023, elle a communiqué sur le site web du groupe la première phase d’expérimentation de cette innovation. Nous vous convions à découvrir les résultats de cet essai à travers cet article.

Un moteur turbo à H2 de haute performance

En collaboration avec le laboratoire hongrois Humda, l’équipe d’AVL Racetech a mis au point un prototype de moteur de course de deux litres alimenté par l’hydrogène. Elle a constaté que cette nouvelle technologie de propulsion sans émission a atteint une puissance jusqu’à 410 ch à un régime moteur de 6 500 tr/min sur l’un des bancs d’essai modifiés pour l’utilisation de l’hydrogène au siège de la société AVL, à Graz. Elle a également affirmé que ce moteur expérimental a produit un couple de 500 Nm à 3 000 – 4 000 tr/min, soit une pression moyenne de 32 bars. Ces résultats auraient confirmé ceux des simulations réalisées au préalable par l’équipe.

Ainsi, cette entreprise a réussi à développer un moteur de course nouvelle génération qui utilise l’hydrogène avec une efficacité exceptionnelle. Il a franchi une étape importante vers un avenir durable et sans carbone pour le secteur de la course automobile en Europe. Il a surmonté les deux contraintes principales qui sont souvent observées dans le domaine du développement de moteurs à combustion interne à H2, à savoir leur combustion pauvre et leur faible rendement énergétique. Après cette phase d’essai, AVL Racetech prévoit de tester ce moteur innovant dans des conditions réelles dans une voiture sur circuit.

Une injection d’eau PFI intelligente, l’élément clé de cette efficacité

D’après ce développeur de solutions pour le sport automobile, ce nouveau concept de système de propulsion à hydrogène a montré de surprenantes performances sur un banc d’essai grâce à une injection d’eau PFI intelligente. Cette dernière injecte de l’eau supplémentaire dans l’air d’admission du moteur pour empêcher un allumage prématuré indésirable, qui pourrait nuire au système. Par ailleurs, l’équipe a précisé que le rapport air-carburant était de 1 (une combustion neutre ou stœchiométrique). Cela permet à cette technologie d’éviter les inconvénients d’un mélange pauvre. En revanche, les ingénieurs ont remédié à la faible demande d’air en utilisant un turbocompresseur à soupape spécialement mis au point pour cet usage.

Des résultats d’essai au-delà des attentes

Selon Paul Kapus, chef de projet chez AVL Racetech, l'équipe a annoncé en décembre 2022 qu'elle allait travailler sur un moteur de course H2-ICE de deux litres avec combustion stœchiométrique et injection d'eau PFI. En ce début du projet, les ingénieurs avaient pour objectif d'atteindre une puissance de 300 kW et un couple de 500 Nm. Ils sont donc parvenus à valider ces chiffres, voire plus sur le banc d'essai. Il est à souligner que cette innovation est le premier moteur de course développé sous le nom d'AVL Racetech. Cette entreprise a collaboré avec le laboratoire Humda, ainsi que ses partenaires industriels M&H, Ventrex et WEISSGERBER engineering GmbH pour réaliser ce projet ambitieux. Plus d'informations : Avl.com.