Cummins développe un moteur à combustion interne à hydrogène, plus respectueux de l’environnement

Le motoriste américain Cummins renforce son engagement en faveur de la planète avec deux nouvelles références qui ciblent le secteur des autobus. Présentés lors de la dernière édition du salon Busworld Europe qui a eu lieu à Bruxelles, en Belgique, en octobre 2023, les B6.7H et X10 promettent de meilleures performances et moins d’impact sur l’environnement. Effectivement, le premier fonctionne à l’hydrogène, tandis que le dernier est un moteur diesel répondant à la norme Euro 7. Concernant le B6.7H en particulier, il s’agit d’un bloc à combustion interne à hydrogène. Cela signifie qu’il ne nécessite pas l’utilisation d’une pile combustible à hydrogène puisque le gaz est directement injecté dans la chambre de combustion.

Un moteur à hydrogène ultra performant

Alors que le monde est à la veille d’une importante transition énergétique, le lancement d’un tel produit devrait permettre à la firme de se positionner sur le devant de la scène de la mobilité verte. Le B6-7H développe une puissance nominale de 216 kW (290 ch). Il possède un couple maximal de 1200 Nm, ce qui, selon Cummins, est idéal pour propulser des autocars de 9 à 10 mètres de long opérant aussi bien sur de courtes que sur de longues distances. En effet, le constructeur promet des performances capables de rivaliser avec celles d’un moteur diesel tout en n’émettant pas de gaz à effet de serre. Le motoriste annonce aussi des dimensions comparables à celles des moteurs conventionnels, ce qui devrait faciliter l’intégration sur les véhicules existants.

Moins polluant

De son côté, le X10 se décline en plusieurs versions avec des puissances nominales allant de 240 à 335 kW (320 à 450 ch) avec un couple maximal de 2300 Nm. Pour ce modèle, les équipementiers et les constructeurs automobiles peuvent choisir jusqu’à une cylindrée de 10 litres. Conçu pour les autobus de 10 à 13 mètres de long, ce nouveau moteur diesel de Cummins répond aux exigences de la norme Euro 7 en matière de consommation de carburant et d’émission de carbone.

Il bénéficie d’une nouvelle technologie d’alimentation en carburant. À cela s’ajoutent un nouveau turbocompresseur électronique à soupape de décharge ainsi qu’une conception à double arbre à cames en tête. Grâce à cette conception, le X10 consommerait jusqu’à 5 % de gazole en moins par rapport aux moteurs Euro 6 équivalents. À noter qu’il est également compatible avec le carburant HVO durable et le biodiesel B100.

Le système EuroTwins au rendez-vous

Par ailleurs, grâce à la conception à double arbre à cames en tête, le nouveau moteur diesel de la firme américaine procure un frein moteur plus efficace. Afin de réduire les émissions de carbone au niveau le plus bas possible, Cummins a mis en œuvre sa nouvelle technologie EuroTwins. Celle-ci consiste en un système modulaire qui assure un post-traitement plus efficace des gaz d’échappement. Le motoriste a notamment revu le système d’injection d’AdBlue et a prévu un module à double réduction catalytique sélective. Plus d’infos : cummins.com.