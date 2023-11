Moteur à hydrogène : AVL Racetech a réussi à atteindre une puissance « phénoménale »

L’ère des véhicules thermiques à hydrogène a sonné. Comme les véhicules à combustion conventionnels, ceux-ci sont équipés d’un moteur qui brûle directement le carburant dans une chambre de combustion. Ainsi, au lieu d’embarquer une pile à combustible pour produire de l’électricité en utilisant du H2, ces engins arborent une architecture très différente. Vraisemblablement, l’hydrogène se présente comme l’une des sources d’énergie les plus prometteuses pour atteindre la neutralité carbone dans le secteur du transport. À Graz, en Autriche, le leader mondial de la fourniture de technologies et de services de pointe destinés au sport automobile AVL Racetech a ainsi réussi à créer un moteur turbo à hydrogène qui promet du lourd !

Un couple impressionnant

Baptisé H₂-ICE, ce nouveau bijou technologique de la société autrichienne fondée en 1948 est à la fois puissant et respectueux de l’environnement. Dans un communiqué publié le 11 octobre dernier, AVL affirme avoir franchi la barre des 400 ch avec un prototype de son moteur fonctionnant entièrement à l’hydrogène. Conçu en collaboration avec le laboratoire hongrois Humda, celui-ci développe au total 410 ch (301,7 kW) à 6 500 tr/min, soit environ 205 ch par litre. De quoi répondre aux exigences des voitures de course ! Il convient également de noter que le moteur génère un couple de 500 Nm à 3 000 – 4 000 tr/min, ce qui correspond à une pression moyenne de 32 bars.

De l’eau pour le refroidissement

Pour atteindre de telles performances, les ingénieurs d’AVL ont intégré au bloc de 2 l un turbocompresseur de nouvelle génération. De plus, ils ont développé un système d’injection directe d’eau, qui permet d’ajouter de l’eau à l’endroit où l’air entre dans la chambre de combustion. Cette technique empêche l’inflammation prématurée du mélange dans les cylindres, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur. Avant le passage sur le banc d’essai qui a permis d’enregistrer ces chiffres, la société avait mené au préalable des simulations détaillées. Il s’avère que les résultats obtenus à partir de ces deux approches sont assez similaires.

Un mélange optimal

Plus intéressant encore, AVL Racetech affirme avoir atteint ce qui est considéré comme un mélange optimal avec son nouveau moteur à combustion interne alimenté à l’hydrogène. Connue sous le nom de combustion stœchiométrique, cette performance signifie que dans ses cylindres, le moteur innovant brûle de l’hydrogène et de l’oxygène dans un rapport 1:1. La prochaine étape consistera alors à tester le H₂-ICE en conditions réelles, c’est-à-dire sur circuit. « L’objectif d’AVL Racetech est de conduire le sport automobile vers un avenir durable (…) Nous avons fait un pas de plus vers la réalisation de cette vision », a déclaré Ellen Lohr, directrice du département sport automobile chez AVL. Plus d’informations : avl.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .