Hydrogène : des chercheurs allemands dévoilent une cellule solaire au rendement « remarquablement élevé »

Les technologies de production d’hydrogène vert existantes sont réputées inefficaces, du fait de leur faible rendement et de leurs coûts de mise en œuvre élevés. Ces problèmes freinent bien évidemment l’utilisation à grande échelle de ce gaz. Pourtant, il s’agit de l’une des meilleures alternatives aux combustibles fossiles qui sont responsables de la majeure partie de nos émissions de gaz à effet de serre. À l’Université de Tübingen, en Allemagne, une équipe de scientifiques a alors dévoilé une cellule solaire innovante qui promet une efficacité élevée. À la différence des cellules solaires photovoltaïques conventionnelles qui servent à convertir la lumière du soleil en électricité, cette decouverte permet une production décentralisée d’hydrogène.

Faciliter la production à grande échelle de l’hydrogène vert

Mieux encore, la technologie développée par le Dr Matthias May et ses collaborateurs est potentiellement adaptée à une production d’hydrogène vert à grande échelle. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue Cell Reports Physical Science le 02 octobre dernier. « Hydrogène vert » est le terme utilisé pour décrire l’hydrogène produit à partir d’une source d’énergie renouvelable telle que le soleil, le vent et l’eau. Quand il s’agit de produire ce gaz à partir de l’énergie solaire, on parle souvent de photosynthèse artificielle. L’équipe de recherche de l’université allemande a focalisé son travail sur le développement d’une cellule solaire fonctionnant de concert avec les catalyseurs responsables de la séparation de l’eau.

Pas de circuit additionnel

Contrairement aux méthodes existantes, cette approche innovante se distingue par le fait qu’elle ne nécessite pas un circuit externe pour activer le processus. À la différence des cellules solaires traditionnelles, la cellule solaire nouvellement créée offre d’ailleurs un contrôle précis des interfaces entre les matériaux mis en œuvre, le tout à l’échelle nanométrique. Tout cela la rend moins chère à fabriquer, plus compacte et plus flexible. Mais avant de pouvoir envisager l’utilisation de leur technologie pour produire de l’hydrogène vert à grande échelle, les chercheurs devront d’abord résoudre un problème qui se présente lors de la fabrication de la couche de base des cellules solaires.

Une efficacité élevée

En effet, de petits défauts cristallins se manifestent lors de ce processus. Et malheureusement, ceux-ci peuvent compromettre le rendement et la stabilité des cellules. L’équipe compte également améliorer la résistance du dispositif à la corrosion. Quoi qu’il en soit, dans son état actuel, le système affiche déjà une efficacité de conversion de 18 %, ce qui le classe au second rang des records mondiaux.

Le rendement le plus élevé est attribué au National Renewable Energy Laboratory (NREL) aux États-Unis qui a atteint 19 % en 2018. Selon le Dr Matthias May, leur technologie pourrait potentiellement soulager le réseau électrique en permettant de produire de l’hydrogène vert de façon entièrement indépendante. Plus d’infos : uni-tuebingen.de. Que pensez-vous de cette technologie pour produire de l’hydrogène vert ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .