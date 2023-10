Heliatek : l’invention d’un panneau solaire ultraflexible et adhésif qui s’installe sur toutes les surfaces inexploitées

Le soleil est une source d’énergie propre, renouvelable et inépuisable. Voilà pourquoi l’énergie solaire photovoltaïque occupe une place importante dans nos efforts visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, les panneaux solaires disponibles actuellement sur le marché présentent encore un certain nombre de problèmes. Par exemple, ils sont non seulement rigides, mais leur fabrication implique également l’utilisation de terres rares. Avec ses modules solaires organiques, l’entreprise allemande Heliatek propose une solution qui pourrait changer la donne.

Jusqu’à dix fois moins lourds

Au lieu d’intégrer du silicium, dont l’extraction et le traitement industriel polluent les nappes phréatiques et présentent d’autres dangers pour l’environnement et la santé, les cellules solaires organiques de Heliatek sont fabriquées à partir de molécules d’hydrocarbures. Elles sont déposées sur une bande très fine, ultraflexible et légère. Du fait de leur conception innovante, ces panneaux solaires de nouvelle génération ont un poids jusqu’à dix fois inférieur à celui des modèles traditionnels. À cela s’ajoute un coût de production réduit de moitié. « Nous avons élaboré un film solaire en utilisant la technologie photovoltaïque organique, ce qui nous permet de fabriquer des films solaires exceptionnellement légers, flexibles, extra minces, et résolument respectueux de l’environnement. Ces films solaires sont équipés d’un adhésif intégré à l’arrière, ce qui les rend faciles à appliquer sur diverses surfaces, tandis que leurs connecteurs facilitent leur intégration dans un système solaire existant », explique l’entreprise sur son site officiel.

Une alternative aux panneaux solaires en silicium ?

Par ailleurs, par rapport aux modules solaires à base de silicium, les produits de Heliatek ont l’avantage d’être plus faciles à recycler. Bref, ils sont plus respectueux de l’environnement. Cependant, plutôt que d’entrer en concurrence avec les modules solaires en silicium, ils ont été conçus pour être utilisés là où les panneaux solaires traditionnels ne peuvent pas être installés, c’est-à-dire sur une structure de forme sphérique ou sur un toit qui n’adopte pas un profil plat. Grâce à leur transparence, ils conviennent également aux fenêtres et aux balcons vitrés.

« Bien que la technologie solaire soit déjà couramment employée pour la production d’électricité, il est important de noter que près de 98 % des toitures disponibles dans le monde demeurent inexploitées en termes de production d’énergie solaire. Un potentiel immense demeure ainsi inutilisé, que nous sommes désormais en mesure de valoriser grâce à nos films solaires. Ces derniers s’avèrent particulièrement adaptés pour des applications telles que les structures de construction requérant une solution légère ou les matériaux de construction imperméables aux installations traditionnelles. », précise Heliatek.

Des améliorations sont encore nécessaires

Les cellules solaires d’Heliatek sont moins efficaces et moins résistantes que les panneaux rigides. Néanmoins, au fur et à mesure que la technologie se développe, ces problèmes devraient disparaître. L’entreprise allemande ambitionne d’ailleurs d’améliorer ses panneaux solaires organiques en vue d’une commercialisation à grande échelle. Il convient de noter que Heliatek a été fondée en 2006 par le scientifique et entrepreneur allemand Karl Leo. La marque commercialise déjà ses produits en Europe et en Asie. Plus d’informations : heliatek.com. Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .