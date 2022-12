Un film solaire souple et autocollant, une invention qui transforme les fenêtres en générateur d’électricité

Les nombreuses tergiversations autour de l’énergie fossile nous feront peut-être prendre conscience qu’il faut changer les mentalités, faisant évoluer probablement les choses. Alors que l’on ne jurait que par le nucléaire il y a encore quelques années, il faut se rendre à l’évidence et accepter que les énergies fossiles ne soient plus d’actualité. L’une des alternatives les plus prisées pour produire de l’énergie sont les panneaux solaires évidemment. Ces derniers sont susceptibles de produire de l’électricité à partir de la lumière du soleil qui est une source d’énergie renouvelable et gratuite. Cependant, les panneaux solaires sont des éléments rigides qui ne s’adaptent pas à tous les supports. Certains commencent à miser sur les films solaires pour pallier cette problématique. Trois entreprises européennes développent ces films solaires qui, un jour peut-être, seront l’avenir de l’énergie solaire en Europe. Découverte.

Les panneaux solaires souples, une innovation européenne

La plupart des panneaux solaires classiques nous arrivent de la Chine qui s’est emparé de ce marché très porteur dans le monde entier. Nous voyons donc pulluler ces panneaux rectangulaires et solides qui ne conviennent pas forcément à toutes les structures. En Europe, de nombreuses entreprises tentent d’innover en proposant des panneaux solaires flexibles, légers et faciles à installer, pourvus des mêmes performances que les panneaux solaires classiques. L’idée étant d’être en avance sur l’Asie à travers ces produits novateurs, mais également d’accroître la production d’énergie solaire en Europe. Notons que si l’énergie solaire photovoltaïque ne représentait que 5 % de l’électricité européenne en 2020, ce taux a pu se hisser à 12 % entre mai et août 2022.

Les panneaux autocollants d’Heliatek

L’entreprise allemande Heliatek mise sur les panneaux solaires souples ET autocollants qui s’installent en quelques heures sur de grandes surfaces. Chacun d’eux ne pèse que quelques grammes et procure une puissance de 85W / m². La technologie d’Héliatek repose sur des nano-molécules de carbone déposées sur un film fabriqué en polyéthylène.

Les panneaux à coller peuvent donc être installés partout : sur des dômes, sur le toit des véhicules et même sur du textile. En 2017, les panneaux souples d’Héliatek équipent déjà les façades vitrées de certains immeubles. Pour cela, il ne suffisait que de les apposer sur des surfaces vitrées. Invisibles ou presque à l’œil nu, ils permettent tout de même de générer près de quatre-vingts watts par mètre carré, en fonction de l’ensoleillement évidemment.

Les panneaux souples de Saule Technologies

Cette fois-ci, c’est en Pologne que sont fabriqués ces panneaux solaires nouvelle génération. En effet, l’entreprise Saule Technologies a annoncé en mai dernier qu’elle entamait la production de panneaux solaires en pérovskite, un minéral composé d’oxyde de calcium et de titane. Cette technologie permet de fabriquer des panneaux à la fois souples et transparents qui peuvent être teintés de couleurs différentes et entièrement modulables. Les panneaux polonais ont aussi un énorme avantage : leur conception ne coûte pas très cher puisqu’il suffit d’injecter de l’encre de pérovskite entre des feuilles de plastique transparentes. Ils indiquent une capacité de production annuelle de 40 000 m² et pourraient bien faire parler d’eux dans les mois à venir !

Les panneaux souples de Solar Cloth System

Située près de Nice, l’entreprise française Solar Cloth System a été l’une des premières à proposer du « textile photovoltaïque ». Il s’agit de films solaires de 0.5 mm d’épaisseur pourvus de cellules encapsulées. Ces films souples et résistants s’enroulent sur eux-mêmes et peuvent être déployés sur tous supports, même arrondis. À l’origine, les films solaires ou panneaux souples ont été pensés pour le monde de la voile. Ils représentaient une solution pour rendre les voiliers autonomes en épousant parfaitement les contours du bateau et en supportant parfaitement les contraintes de déformation liées aux aléas climatiques. Les films solaires sont fabriqués par un système appelé CIGS (cuivre, indium, gallium et sélénium) qui leur confère une puissance de 340 W/kg et une durabilité comprise entre 10 à 20 ans.

Nous pouvons également citer l’entreprise Asca et son invention du film photovoltaïque organique innovant, souple et translucide, ainsi que la société CréaWatt’Fabrick et ses panneaux solaires 6 fois plus légers que la moyenne.