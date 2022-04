CréaWatt’Fabrick : des panneaux solaires révolutionnaires, 6 fois plus légers que la moyenne

Nous connaissons tous les panneaux solaires classiques mais dans ce domaine, l’innovation est en ébullition. A Vaas, dans la Sarthe, ce sont des panneaux d’un nouveau genre qui vont bientôt être fabriqués grâce à la start-up CréaWatt’ Fabrick’ et à son fondateur Jean-Noël Gaine. L’homme a passé 18 ans dans le domaine du photovoltaïque, à l’étranger, puis en France sur des projets de grande ampleur. Et c’est presque naturellement qu’en 2020, il a décidé de créer son entreprise de panneaux solaires et son bureau d’études. Cinq ingénieurs travaillent sur le développement et la recherche de modèles innovants. Quelques mois plus tard, il lance une entreprise de pose de panneaux avec centre de formation. Aujourd’hui, il développe les panneaux les plus légers du marché mondial avec un système de fixation unique au monde. Présentation.

Pourquoi ces panneaux solaires sont-ils innovants ?

Les trois sociétés sont regroupées au sein du groupe Phoenix :

CréaWatt’ Fabrick’ fabrique et assemble des panneaux solaires en France;

Enr’J Solaire, commercialise des solutions;

G’Solar gère la pose des panneaux en France.

Les panneaux solaires de l’entreprise sarthoise, créée au départ dans le Loiret, à Palles, ont la particularité d’être les plus légers du marché. Le panneau appelé Luxsiol pèse moins de 3 kilos au mètre carré au lieu des 18 à 20 kilos des panneaux classiques. Ils répondent à la forte demande des entreprises qui sont soumises à des obligations sur l’énergie et doivent faire des économies, le photovoltaïque étant une des solutions avec une empreinte énergétique raisonnable.

Un système de fixation breveté et unique au monde

Si l’installation est rendue possible, c’est grâce au système de fixation breveté. Légère, souple, unique et solide, la fixation peut résister à des vents jusqu’à 239 km/h. Elle est aussi démontable et convient à toutes les toitures, même celles qui, à l’origine, ne sont pas prévues pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Et c’est sur ce point que les panneaux légers de CréaWatt’ Fabrick dament le pion à leurs concurrents ! La principale difficulté est d’adapter des panneaux classiques à des toitures « classiques », le poids étant souvent un frein à leur installation. Il faut, sinon, engager de gros travaux pour refaire une toiture adaptée.

Et 150 emplois à la clé dans le secteur photovoltaïque

C’est le nombre de postes que prévoit de créer CréaWatt’ Fabrick à Vaas, lieu stratégique en région Pays de la Loire, puisque deux fermes solaires Urbasolar et Neoen vont également s’implanter dans la même zone. La nouvelle usine s’étalera sur 7 hectares et complétera l’activité de l’usine originelle de Pannes dans le Loiret; site de production, espace de stockage et centre de formation sur le site de Vaas, soit entre 100 et 150 emplois d’ici 2024. Pour le moment, nous ne connaissons pas la capacité de production de ce nouveau site, mais dans un article de France Bleu, en novembre dernier, ils annonçaient : “On sera capable de produire _entre 1.000 et 1.500 panneaux par jour”. Ces panneaux solaires sont probablement la solution d’avenir pour de nombreuses entreprises, obligées de se plier à de nouvelles normes écologiques… A suivre donc ! Plus d’infos : enrjsolaire.com