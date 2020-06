Tesla baisse le prix de ses panneaux solaires ET augmente leurs performances

La marque Tesla est connue pour ses voitures électriques haut de gamme. Pourtant Elon Musk est aussi à l’origine d’une gamme de panneaux solaires très efficaces. Si jusque-là les panneaux solaires Tesla étaient un peu chers à l’achat, la firme a décidé de casser les prix…

Et ce n’est pas pour autant qu’ils seront moins performants. Étonnamment ils baissent les prix ET augmentent les capacités des panneaux solaires. Grâce à ces nouveautés, Tesla espère convaincre de nouveaux clients et pas seulement des industriels ! Une petite mise à jour bénéfique donc ?

D’après l’étude menée par Electrek, les panneaux solaires Tesla verrait une hausse de 10% de leur capacité. Tout en accusant une baisse des tarifs de 20% ! Avec les aides de l’état concernant les panneaux solaires, ce pourrait être une bonne affaire ! Concrètement, le panneau passerait de 7.56kW à 8.16kW pour un coût de 16000 dollars (contre 19500 dollars).

Le Solar Roof de Tesla a pourtant connu quelques déboires, deux entrepôts (Walmart et Amazon) ont vu leurs toits s’enflammer, entraînant une annulation de toutes les pré-commandes. En refondant leurs panneaux solaires Tesla espère pouvoir proposer un produit de qualité accessible au plus grand nombre !

Vers une énergie verte pour les particuliers

Certes l’installation de panneaux solaires reste un coût important. Mais si vous avez la chance d’avoir un bon ensoleillement les économies réalisées peuvent être importantes. Tesla mise sur les particuliers pour ces nouveaux panneaux solaires… Nous verrons s’ils réussissent leur pari d’ici quelques temps mais rendre l’énergie solaire plus accessible ne peut être que bénéfique à l’environnement.

Crédit photo : Tesla