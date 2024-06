Fraunhofer dévoile une cellule solaire « grand format » avec une efficacité impressionnante de 24 %

Les scientifiques s’efforcent d’améliorer continuellement l’efficacité des panneaux solaires. En ce sens, force est de constater que les ingénieurs tendent à privilégier les cellules solaires grand format. Une préférence qui n’est pas sans raison. En effet, plus une cellule solaire photovoltaïque est grande, plus elle est efficace et performante. Une cellule de grande taille a également l’avantage d’être plus facile, et donc moins cher, à fabriquer. L’institut allemand Fraunhofer est connu pour être une référence en matière d’innovation dans le domaine de l’énergie solaire. Justement, ses ingénieurs ont annoncé une avancée qui pourrait rendre cette forme d’énergie encore plus viable. Celle-ci concerne le développement d’une cellule solaire TOPCon au format M10 avec une efficacité impressionnante de 24 %.

Des cellules solaires plus grandes

La cellule solaire de nouvelle génération a été présentée pour la première fois lors de la 20ᵉ réunion du comité consultatif sur la technologie photovoltaïque du Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Par rapport aux cellules au format M8 qui mesurent 156 mm x 156 mm, le modèle nouvellement mis au point, c’est-à-dire au format M10, mesure 182 mm x 182 mm. Il adopte ainsi une forme carrée pour une épaisseur de 120 µm. La cellule a été étalonnée et testée au sein du laboratoire allemand CalTeC. On sait aussi qu’elle a été métallisée avec des doigts de contact sérigraphiés (photo ci-dessous).

Une avancée non négligeable

Ce travail marque une percée majeure dans l’industrie du photovoltaïque. Il consolide la position de leader occupé depuis longtemps par l’institut allemand qui, rappelons-le, a inventé l’architecture TOPCon (contact passivé à l’oxyde tunnel) en 2013. « Nous sommes très heureux de pouvoir désormais aider nos partenaires industriels à optimiser le développement de leur technologie grâce à ce format large ou à se lancer tout simplement dans la production de telles cellules solaires », a expliqué Sabrina Lohmüller, directrice adjointe et responsable qualité auprès du centre d’évaluation technologique PV-TEC du Fraunhofer ISE.

Des objectifs ambitieux

Il est bon de noter que par rapport aux cellules PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), qu'on peut traduire par « émetteur et cellule arrière passivés », les cellules TOPCon présentent de nombreux atouts, dont la possibilité d'atteindre un rendement plus élevé. Autant dire qu'à travers les recherches menées dans ce domaine, Fraunhofer ambitionne d'améliorer considérablement l'efficacité des modules photovoltaïques. D'ailleurs, les scientifiques de l'institut allemand envisagent de pouvoir dépasser prochainement l'efficacité de 24 % de la nouvelle cellule solaire. « Nous établissons les bases de notre objectif à moyen terme visant à créer des cellules solaires tandem à base de silicium de grande surface, avec un potentiel d'efficacité supérieur à 30 % », a laissé entendre Ralf Preu, chef de la division photovoltaïque du Fraunhofer ISE. Plus d'infos : fraunhofer.de.