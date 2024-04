« Un rendement de conversion de 24,1 % », le nouveau panneau solaire de Maxeon est disponible en Europe

Maxeon est une entreprise technologique qui ambitionne de révolutionner l’univers des énergies renouvelables. Présente dans le secteur de l’énergie solaire depuis plus de 30 ans, elle a présenté l’an dernier de nouveaux panneaux solaires dotés d’une efficacité de conversion record. Baptisés Maxeon 7, ceux-ci utilisent une technologie IBC propriétaire. Autrement dit, il s’agit de modules solaires photovoltaïques qui intègrent des cellules à contact arrière interdigité. Avec cette nouvelle solution, le fabricant singapourien veut cibler non seulement les professionnels de l’énergie solaire, mais également les particuliers et les entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte carbone.

Une efficacité impressionnante

Avec un rendement de conversion allant jusqu’à 24,1 %, ces nouveaux produits de Maxeon Solar Technologies constituent une référence sur le marché des panneaux solaires photovoltaïques. Comme indiqué en introduction, ils détiennent actuellement le record du module solaire le plus efficace du marché. Cette performance témoigne de l’importance que l’entreprise accorde aux innovations et aux efforts visant à décarboner le secteur énergétique. Après avoir fait l’objet d’une promotion pendant plusieurs mois, les Maxeon 7 produisent désormais de l’électricité à grande échelle. En effet, le partenaire de la firme, Lidera Energía, a achevé avec succès en décembre dernier la première installation photovoltaïque à intégrer ces panneaux solaires de nouvelle génération.

Une garantie longue durée

Il convient de noter qu’en plus de son rendement énergétique élevé, ce qui distingue cette nouvelle gamme d’équipements solaires, c’est sa garantie de longue durée, à savoir de 40 ans. « Le client avait un niveau de consommation d’énergie très élevé et recherchait des exigences spécifiques auxquelles les panneaux Maxeon 7 étaient particulièrement capables de répondre, offrant de nombreux avantages en termes de performances et de production d’énergie », a laissé entendre Andrea Sanz, directeur commercial de Maxeon pour le marché espagnol. Pour atteindre de tels exploits, les modules arborent une conception révolutionnaire permettant de résoudre le fameux problème de la résistance exagérée aux points chauds qui peut affecter négativement la puissance de sortie ainsi que la durée de vie des panneaux.

Qu’en est-il de la disponibilité ?

Concrètement, à la différence des panneaux solaires concurrents, le Maxeon 7 adopte une architecture innovante qui n'implique pas l'utilisation de petites diodes dans la boîte de jonction. Traditionnellement, ces composants électroniques sont utilisés pour prévenir l'augmentation indésirable de la température des cellules. Par ailleurs, il convient de noter que les nouveaux produits de Maxeon Solar Technologies sont d'ores et déjà disponibles pour des partenaires sélectionnés établis en Europe. Les ventes auprès des particuliers devraient débuter au troisième trimestre 2024. Plus d'infos : maxeon.com.