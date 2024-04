Test et prise en main de la friteuse sans huile COSORI Air Fryer TurboBlaze 6L

Vous aimez les frites, le poulet rôti, ou les poissons panés faits maison, mais vous avez assez de manger gras, les frites plongées dans l’huile, et le poulet bourré de beurre ? Et, si vous passiez à la friteuse sans huile, aussi appelée Air Fryer ? De plus en plus populaire, la friteuse sans huile propose une alternative à la cuisson grasse et calorique, tout en préservant les nutriments et le goût des aliments cuits. J’ai eu l’occasion de tester le nouveau modèle proposé par la marque Cosori (produit envoyé à notre rédaction par Cosori). Je vous invite donc à découvrir mon test et à profiter de l’offre en cours sur Amazon. En effet, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction de 18 % sur l’Air Fryer Cosori, vendue 169,99 €. De bons petits plats croustillants à souhaits au programme. Voici mon retour d’expérience.

Déballage et design

La friteuse sans fil est livrée dans un petit carton. Je retrouve à l’intérieur l’appareil, une grille amovible, une notice de démarrage rapide et un petit livret de cuisine. La friteuse est compacte et arbore un design moderne qui s’intégrera parfaitement dans tous les types d’intérieurs.

Le carton, d’emballage. Crédit photo : A.Bonazzi pour Neozone

Une cuisson sans huile (ou presque)

Avant d’entrer dans les détails de la friteuse que j’ai eu l’occasion d’utiliser, il est important de savoir comment fonctionne ce type d’appareil. Mais, aussi, pourquoi cette cuisson est plus saine que celle effectuée avec une friteuse classique, à bain d’huile bouillante. La première des raisons étant, bien entendu, qu’il faut très peu d’huile pour cuire la même quantité. Généralement, il est juste conseiller de disposer une couche d’huile sur les aliments, et non pas un ou deux litres à verser dans la cuve. Dans une friteuse traditionnelle, les graisses saturées sont présentes en nombres dans l’huile de friture.

Une friteuse moderne et design. Crédit photo : A.Bonazzi pour Neozone

Ces dernières augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, donc en utilisant moins d’huile, vous diminuez, par conséquent, les risques pour votre santé. Enfin, et pour le côté plus pratique, vous ne risquez aucune surchauffe de l’huile, et de ce fait aucun incendie potentiel, avec pour point de départ, une friteuse qui s’enflamme ou qui déborde ! Passons maintenant à la revue détaillée, et à mon expérience avec cette friteuse sans huile.

Un écran digitale très utile. Crédit photo : A.Bonazzi pour Neozone

Les points forts de la friteuse

Lorsque j’ai reçu cette friteuse sans huile, je me suis d’abord demandé ce que j’allais pouvoir y faire cuire. De ce côté-là, j’ai reçu, avec la friteuse, un livre de recette, et elle dispose aussi d’une application dédiée pour concocter de petits plats. Je considère cela comme un point fort, car on se retrouve assez démuni devant ce type d’appareil, si on ne l’a jamais utilisé auparavant. Son second point fort, est, selon moi, la technologie TurboBlaze qu’elle embraque. En effet, cette dernière utilise un moteur DC et elle permet une circulation plus efficace de l’air pendant la cuisson.

La grille de cuisson (amovible). Crédit photo : A.Bonazzi pour Neozone

En d’autres termes, elle rend le processus de cuisson 46 % plus rapide que les friteuses sans huile classiques. Le troisième point que j’aimerais souligner étant qu’elle est une « multifonction 10 en 1 », c’est-à-dire qu’elle peut frire bien sûr, et par ailleurs remplacer une cuisson au four, ou être utilisé pour déshydrater les aliments (je n’ai pas testé cette fonctionnalité). Il est donc possible de faire des chips de légume, sans s’encombrer d’un second appareil. Enfin, si vous préparez des aliments fermentés, sachez qu’elle dispose aussi de cette fonction un peu particulière. Entrons maintenant dans les autres détails dont je souhaite vous faire part.

Un panier de six litres avec sa grille amovible. Crédit photo : M.Bonazzi pour Neozone

Cinq vitesses de cuisson

Techniquement, elle s’ajuste automatiquement grâce à cinq vitesses de cuisson, ce qui influe directement sur les performances de cuisson. Ainsi, la circulation de l’air, très chaud, se fait à l’intérieur de la cuve métallique, pour l’obtention d’aliments cuits à cœur, juteux. Sans oublier la petite couche croustillante qui vient envelopper la cuisse de poulet, par exemple, grâce à une vitesse plus rapide en fin de cuisson. Ainsi, non frits dans l’huile bouillante, les aliments sont plus sains, moins gras évidemment, mais conservent leurs saveurs sans s’assécher. La friteuse sans huile Cosori Air Fryer est doté d’un ventilateur préréglé (à cinq vitesses) pour répondre à tous les types de cuissons. La fonction « déshydration » et levage de pâte à 1000 tr/min, la fonction « maintient au chaud » à 1500 tr/min, la fonction cuisson à 2500 tr/min, la fonction réchauffage à 3 300 tr/min. Et enfin, le mode « Turbo » à 3 600 tr/min, ce dernier permet de cuire de manière uniforme, parfait pour obtenir une croute croustillante.

Un contenant très spacieux. Crédit photo : M.Bonazzi pour Neozone

Grâce à sa large capacité de 6 litres, vous pourrez, par exemple, glisser dans le compartiment de cuisson, un poulet entier, accompagné de quelques pommes de terre croustillantes. Et, une fois le repas terminé, vous n’aurez pas à vous soucier du nettoyage, puisque tous les éléments en contact avec la nourriture peuvent être lavés au lave-vaisselle. Le rangement devrait également être un jeu d’enfant, puisqu’elle reste compacte à l’extérieur, malgré sa grande capacité à l’intérieur. Au pire, son design moderne et son esthétique discrète, permet aussi de la laisser visible sur un plan de travail, par exemple, afin que vous l’ayez toujours sous la main.

Test de cuisson avec des nuggets de poulet.

Crédit photo : M.Bonazzi pour Neozone

Les petits plus de la friteuse

Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai apprécié de recevoir un livre de recettes, avec 30 recettes simples à réaliser. Simples et élémentaires, les recettes proposées permettent d’essayer de maîtriser l’engin avant de se lancer dans des recettes plus élaborées. Il y a quelques années, j’avais acheté ce type d’appareil, sans livre de recette, utilisée une fois, peu convaincu, j’ai fini par la donner sans même avoir exploité ses éventuelles performances. Sans guide, difficile de trouver les bons dosages, les temps de cuisson, etc. De plus, si les 30 recettes ne suffisaient pas à votre bonheur, elle dispose aussi d’une application : Vesync APP, sur laquelle on vous aiguille sur les recommandations de température et de durée pour 96 ingrédients. Cette dernière propose des recettes pour enfant et des « recettes rapides ». Un tableau de cuisson permet également aux utilisateurs de filtrer les recettes en sélectionnant les types d’aliments, les quantités, les résultats de cuisson souhaités. L’application indique quel est le mode de température qu’il faut privilégier ainsi que le temps de cuisson, c’est très commode.

Test de cuisson avec des frites de poulet.

Crédit photo : M.Bonazzi pour Neozone

Recettes pour enfants, recettes express, la maîtrise de la friteuse sans huile Cosori Air Fryer TurboBlaze devrait vous faciliter la vie et la préparation des repas. Aujourd’hui, ce produit phare de la marque américaine est vendu dans quatre pays du monde, et nous sommes 9,58 millions à l’apprécier et à l’utiliser fréquemment. Enfin, et afin de ne rater aucune recette, Cosori recommandent de placer les aliments de manière uniforme dans le tiroir, puis de mélanger à mi-cuisson pour une cuisson homogène. C’est notamment le cas pour les pommes de terre, les carottes ou les frites de patate douce, par exemple.

Des frites croustillantes et peu grasses. Crédit photo : M.Bonazzi pour Neozone

Conclusion

Pour répondre à la fameuse question, est-ce un bon produit ? Je répondrai oui sans aucune hésitation. La friteuse sans huile COSORI Air Fryer TurboBlaze est un produit très intéressant à un prix défiant toute concurrence. Rappel de l’offre en cours : bénéficiez d’une réduction de 18 % sur l’Air Fryer Cosori, vendue 169,99 €. Son côté multifonction est très commode si vous souhaitez limiter le nombre d’appareils de cuisine chez vous. Elle est beaucoup plus rapide à préchauffer et à cuire les aliments que l’appareil dont je dispose actuellement. L’écran digital est très sympa, mais il se salit très vite, ce qui est un peu normal avec ce type d’appareil.

Les plus

Le côté multifonction

Un préchauffage très rapide

Un panier volumineux

Un tarif vraiment abordable

Les moins

Un écran digital un peu salissant

Toutes les caractéristiques de l’Air Fryer COSORI

Marque : COSORI

Numéro de modèle : CAF-DC601-KEU

Couleur : noir

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎40 × 30 × 30,1 cm

Capacité : 6 litres

Puissance : ‎1 725 watts

Voltage : ‎240 volts

Matériau : plastique et métal

Fonction arrêt automatique : oui

Fonctions de déshydratation et de fermentation

Poids de l’article ‎6 kg

