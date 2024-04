Le robot tondeuse Yard Force NX60i (avec capteurs à ultrasons) affiche une belle promotion

L’alternance de pluie et de soleil que nous apporte ce second mois de printemps a un effet sur la pelouse et c’est « de saison ». Au printemps, tondre la pelouse est une tâche inévitable, que j’effectue pour ma part, chaque samedi matin, s’il ne pleut pas. Je tonds avec une tondeuse manuelle, en mulching et avec une hauteur de tonte de 6 cm pour préserver ma pelouse. Mais, j’avoue que parfois, je me dis qu’un robot-tondeuse m’aiderait bien dans cette tâche. Lorsque ma petite tondeuse thermique rendra l’âme, je me laisserai peut-être tenter par un robot-tondeuse. Si ce choix devait se faire maintenant, j’opterais probablement pour le modèle que je vous présente immédiatement. En effet, l’enseigne E.Leclerc propose en ce moment, le robot-tondeuse Yard Force NX60i au prix de 739,31 €* au lieu de 799 € (prix généralement constaté). Un coût certain, mais la présentation qui va suivre devrait vous convaincre de l’utilité de ce robot-tondeuse. Découverte.

Présentation du robot-tondeuse Yard Force NX60i

Parfait pour les pelouses jusqu’à 600 m², ce robot tondeuse est l’allié idéal pour un gazon impeccable sans effort de votre part. Une fois le périmètre de tonte établi et le temps de tonte sélectionné, le robot commence automatiquement à tondre. Grâce à l’application smartphone, vous pouvez contrôler et programmer le robot à distance. En cas de batterie faible, le robot retourne automatiquement à sa station de chargement. De plus, des capteurs de pluie intégrés le renvoient également à sa station lorsqu’il commence à pleuvoir.

Une fonction mulching très appréciée

Le robot tondeuse NX60i de Yard Force est équipé d’une batterie au lithium 28 V et d’un moteur sans balais de type brushless pour des performances élevées et une autonomie de 60 minutes. Grâce à ses capteurs ultrasons intégrés, il se déplace facilement dans votre jardin, s’adaptant même aux pentes jusqu’à 40 %. Quant aux résidus de tonte, vous n’aurez plus à vous demander comment les évacuer, le robot-tondeuse dispose d’une fonction mulching qui hache et redistribue la tonte fraîchement coupée. Livré avec une station de chargement, un câble périmétrique, des piquets, des lames de rechange et des connecteurs. Cette tondeuse robot dispose d’un dispositif d’évitement d’obstacles. Néanmoins, pour protéger la petite faune, comme les hérissons, il est conseillé de ne pas la laisser en fonctionnement au petit matin, et le soir. Les horaires parfaits pour mettre votre robot-tondeuse au travail, se situent de 9 h à 19 h approximativement.

Toutes les caractéristiques techniques du robot-tondeuse Yard Force NX60i

Temps de recharge : 60 min

Type de batterie : Lithium

Tension nominale (V) : 28

Niveau sonore (dB) : 64

Poids du produit : 14 kg

Hauteur de coupe (mm) : 20-60

Programmable : oui

Connectivité : sans fil

Diamètre de coupe (cm) : 18

Fonction mulching : oui

Surface maximale de tonte (m²) : 600

Inclinaison maximale au travail (%) : 40

Chez E.Leclerc, le robot-tondeuse Yard Force NX60i s’affiche en ce moment, au prix de 739,31 €* et cela pourrait ne pas durer très longtemps. C’est le moment de vous équiper pour vous libérer de la tonte hebdomadaire. Utilisez-vous déjà un robot-tondeuse ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 20 avril 2024, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur. Attention, ce produit est exclusivement disponible sur Internet, et non en magasin physique.

