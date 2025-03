Le robot tondeuse Gardeo Pro est à seulement 299 € (-40%) dans cette boutique de bricolage

Le retour du printemps sonne aussi le retour au jardin, et à son entretien. Si vous en avez assez de pousser la tondeuse le samedi après-midi, et que vous envisagez le passage à la tondeuse robot, j’ai un super plan pour vous ! Ce bon plan, c’est le robot tondeuse Gardeo Pro 20 V 800 m² Wifi. Et, tenez-vous bien : en ce moment, il est à 299 €* au lieu de 504,40 € sur ManoMano, soit une réduction de 40 %. Autant, vous dire que ça m’a coupé l’herbe sous le pied ! Une telle réduction pourrait vous laisser imaginer un robot de qualité médiocre ? Et, pourtant, ce robot semble cocher pas mal de cases… Je vous le présente en détail. C’est parti.

Un robot tondeuse compact mais costaud

Le Gardeo Pro est un robot tondeuse conçu pour des jardins jusqu’à 800 m², ce qui en fait un modèle plutôt généreux pour sa gamme de prix. Il est équipé d’une batterie lithium 20 V – 2 Ah, qui lui permet de tondre pendant environ 50 minutes d’affilée, avant de repartir se recharger durant 60 minutes. Autrement dit, il fait ses petites pauses, mais revient toujours finir le travail. Côté dimensions, il reste compact (20 cm de largeur de coupe), ce qui lui permet de se faufiler facilement entre vos parterres de fleurs, autour des arbres ou le long des bordures. Il pèse 13 kg, donc assez stable sur terrain un peu pentu (jusqu’à 20° d’inclinaison autorisée). La hauteur de coupe est réglable de 25 à 55 mm, et il fonctionne avec un disque à trois lames : simple, mais efficace.

Wifi intégré et réglages malins

L’un des petits plus de ce robot, c’est qu’il est connecté en Wifi. Cela signifie que vous pouvez le contrôler à distance depuis votre smartphone, via une appli. Pratique pour lancer une tonte pendant que vous êtes encore au bureau ou pour vérifier où il en est sans quitter votre transat. Le Gardeo Pro est aussi doté d’un réglage centralisé de la hauteur de coupe, ce qui permet de passer du mode « gazon anglais » au mode « jardin de campagne » en un clin d’œil. Sa vitesse de coupe de 16 m/min assure une tonte homogène et régulière, même sur de grandes surfaces.

Pourquoi adopter un robot tondeuse ?

Soyons honnêtes : on aime tous l’idée d’avoir une pelouse impeccable… mais sans devoir s’y coller toutes les semaines. C’est exactement ce que permet un robot tondeuse comme le Gardeo Pro. Pendant que vous lisez, cuisinez ou sirotez une limonade, lui, il travaille discrètement. Autre avantage : la tonte régulière limite la repousse trop rapide et favorise un gazon plus dense et plus vert. En plus, avec les coupes fines réalisées par les trois lames, pas besoin de ramasser l’herbe : elle se décompose sur place et nourrit naturellement votre sol. C’est ce qu’on appelle le mulching, et c’est bon pour la planète comme pour votre dos.

Enfin, avoir un robot tondeuse, c’est aussi moins de bruit qu’une tondeuse thermique, moins d’entretien, et plus de liberté. Et vous, vous vous laisseriez tenter par un robot tondeuse comme le Garden Pro ? À 299 €* au lieu de 504,40 € sur ManoMano, avec -40 % de réduction, c’est clairement un bon plan à ne pas rater pour dire adieu à la corvée de tonte !

*Le prix a été relevé le 23 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.