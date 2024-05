Les inconvénients et les avantages du « mulching » pour la tonte de la pelouse et du gazon

Chaque weekend ou presque, on entend vrombir les moteurs des tondeuses et des coupe-bordures ! Dans certaines régions de France, avec l’alternance de chaleur et de pluie, la pelouse pousse comme « du chiendent » ! Les maniaques du gazon la tondent chaque semaine, quand les autres laissent un peu de place à la biodiversité, en choisissant, par exemple, de conserver des espaces non tondus. Néanmoins, la plupart des tondeuses proposent aujourd’hui une fonction mulching. Je me souviens de l’achat de la première tondeuse à la maison, ce devait être en 2008 et le mulching avait séduit mes parents. Depuis, c’est la condition sine qua non pour une nouvelle tondeuse ! Mais, qu’est-ce que le mulching ? Quels sont ses avantages, et ses limites ? Je vais tout vous expliquer.

Qu’est-ce que la technique du mulching ?

Sur notre tondeuse, nous avons le choix entre le mulching et le bac de ramassage. Concrètement, il suffit d’ajouter une petite pièce en plastique à l’endroit où l’herbe tondue est projetée dans le bac de ramassage. La tondeuse coupe l’herbe en brins très courts, puis les projette sur son passage. La pelouse est donc instantanément paillée à chaque tonte. Cela s’appelle de l’herbicyclage, et permet de renforcer la pelouse, de regarnir certains endroits où la pelouse manque, et de ne pas avoir à se débarrasser des déchets de tonte. À l’œil nu, le mulching ne se voit pas, sauf lors de grandes chaleurs, quand l’herbe « mulchée » jaunit en surface. Il est cependant conseillé de réaliser la première tonte avec le bac de ramassage, puis de tondre en mulching tout le reste de la saison.

Quels sont les avantages du mulching ?

Le premier des avantages est pour celui ou celle qui tond : du temps gagné et des efforts en moins. Puisque l’on ne ramasse plus l’herbe, la tonte de la pelouse est approximativement 30 % plus rapide qu’avec le bac de ramassage. De plus, ce bac qui se remplit à vue d’œil doit être vidé fréquemment, ce qui demande plus d’efforts physiques. Avec le mulching vous tondez, vous nettoyez l’engin, et vous le rangez jusqu’à la prochaine fois ! Les autres avantages sont la fertilisation naturelle de la pelouse, plus besoin d’engrais, mais également la disparition des déchets issus de la tonte, qui sont immédiatement recyclés en paillage. Au passage, le paillage créé grâce au mulching maintiendra une meilleure humidité du sol, et évitera le jaunissement trop rapide en cas de chaleur.

Et, quelles en sont les inconvénients ?

Avec le mulching, il est impossible de tondre de l’herbe trop courte ! Elle doit avoir atteint approximativement 10 cm de haut pour que le mulching soit efficace. Mais, il ne faut pas qu’elle soit trop haute non plus, où les brins coupés seraient trop épais et formerait un tapis qui pourrait étouffer le gazon. De plus, le mulching ne peut pas être pratiqué sur une herbe humide, qui va former à la sortie des tas peu esthétiques sur votre terrain. Enfin, il faudra entretenir la tondeuse, et notamment les lames ou le kit mulching après chaque utilisation. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .