Guide de survie pour tondre sa pelouse sereinement et sans prise de tête !

Tondre la pelouse est la ritournelle du printemps ! En fonction des conditions météorologiques, le rituel peut revenir chaque semaine ou presque. Sans tondeuse robot qui assurera cette tâche à votre place, vous devrez vous y coller et pousser la tondeuse si vous souhaitez garder un gazon ras. Lorsque vous devez tondre, vous ne regardez ni l’heure, ni le jour, c’est en fonction de votre emploi du temps et donc, généralement le weekend. Attention, tondre la pelouse ne peut pas se faire n’importe comment, ni à n’importe quelle heure. Si le jour de tonte est règlementé par un décret relatif aux bruits de voisinage en 1988, celui de l’heure de la tonte l’est pour votre pelouse. Tondue à de mauvaises heures, vous pouvez l’abîmer, et risquer une amende pour troubles du voisinage, ou nuisance sonore. Mais, alors, quand devez-vous tondre votre pelouse pour son propre bien-être et pour celui de vos voisins ? Décryptage.

Que dit le décret au sujet des « travaux bruyants » ?

Dans une réponse à une question posée à l’Assemblée nationale, et selon le décret que je viens de citer, voici ce qui est autorisé en termes de bruit de bricolage :

La semaine de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 19 h30

Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Si vous tondez en dehors de ces plages horaires, et que votre voisin porte plainte, vous risquez donc une amende de 68 € comme indiqué dans ce document publié sur service-public.fr. Néanmoins, vous devrez vérifier que ces horaires « nationaux » sont bien ceux appliqués dans votre commune. En effet, ils peuvent varier si un arrêté municipal est en vigueur.

Et, quelles sont les meilleures heures pour tondre votre pelouse ?

Passons maintenant aux heures les plus bénéfiques pour tondre votre pelouse. Comme on peut aisément l’imaginer, la tonte, le matin, à la fraîche, est à proscrire. Le gazon encore humide de la rosée du matin n’aime pas réellement le passage de la tondeuse à ce moment-là. Le moment idéal pour tondre votre pelouse sans la détériorer se situe en fin d’après-midi, voire en début de soirée, les journées de grandes chaleurs. De plus, pour celui ou celle qui tond, les températures sont bien plus agréables que de suer en plein cagnard ! Le moment idéal se situerait plutôt après 17 h, voire un peu plus tard, quand la chaleur retombe et que le sol est bien sec. Vous l’aurez compris, si vous respectez les horaires auxquels vous êtes autorisés à tondre, et le rythme de votre pelouse : le dimanche restera le jour du repos !

Que faire de vos résidus de tonte ?

Vous avez respecté les horaires pour tondre, et la santé de votre pelouse, et vous voilà avec vos déchets de tonte. Problème, votre déchetterie, comme désormais celles de la métropole de Rennes, les refusent. Plusieurs solutions s’offrent alors à vous :

Opter pour une tondeuse avec une fonction mulching qui hache l’herbe coupée au fur et à mesure, et la redistribue directement sur la pelouse.

au fur et à mesure, et la redistribue directement sur la pelouse. Pailler votre potager en ayant pris soin de faire sécher vos résidus de tonte.

Un dernier conseil ? N’imaginez surtout pas faire brûler vos déchets végétaux au fond du jardin : c’est interdit et passible d’une amende de 750 €, comme Nathalie vous l’expliquait dans cet article. Et, vous ? Quels sont vos jours et horaires préférés pour tondre votre pelouse ? Faites-nous part de vos impressions, ou de votre expérience ? Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .