Les inconvénients des robot tondeuses que les professionnels oublient souvent de mentionner

Le printemps bat son plein, et le Soleil de ces derniers jours nous a remonté le moral, il faut bien le reconnaître. Après des jours interminables de pluie, la chaleur est la bienvenue. Mais, ce cocktail météorologique a une petite incidence sur nos jardins ! En effet, la pelouse se met à pousser à une vitesse folle, et il est grand temps de ressortir la tondeuse. Cette année, vous déciderez peut-être d’acquérir une tondeuse robot, qui vous fera gagner du temps sur la tonte et vous évitera aussi les nuisances sonores pour vos voisins. Pratiques, les robots tondeuses sont très prisés de ceux qui souhaitent un jardin impeccable, sans se prendre la tête pour l’entretenir. Elles ont, bien entendu, des avantages, mais également quelques inconvénients, qu’il faut connaître avant d’acheter ce type d’appareil. Découverte.

Qu’est-ce qu’une tondeuse robot, et comment ça marche ?

Un robot tondeuse est ce que l’on pourrait appeler « une tondeuse intelligente », c’est-à-dire une machine qui va tondre votre pelouse, sur des heures ou des jours déterminés à l’avance. Ainsi, votre gazon sera toujours entretenu, même en cas d’absence de votre part. Du côté de son fonctionnement, la plupart se guident grâce à des câbles enterrés, appelés câble guidage. Néanmoins, les technologies avançant, certains sont désormais capables de se guider grâce à différentes technologies et de cartographier votre jardin. Une fois l’installation des câbles, le robot tondeuse effectuera la tonte, sans jamais vous déranger, enfin normalement !

La tondeuse robot à quelques avantages

Le principal intérêt de la tondeuse robot, c’est sans doute d’être autonome évidemment. Comme expliqué ci-dessus, vous la programmez, elle se met en marche, et tond, seule, votre gazon. Cela vous permet d’effectuer d’autres tâches, ou plus simplement, de prendre du temps pour vous. Cela évite aussi les efforts physiques ou encore, les risques de blessures avec une tondeuse classique. Le second avantage serait peut-être de disposer d’un gazon parfait, en toutes circonstances. Vous réglez la hauteur de coupe, et tout est impeccablement coupé ! Enfin, toutes les tondeuses robot fonctionnent avec le système de mulching, c’est-à-dire qu’elles coupent le gazon puis le « hachent » pour le rejeter dans la pelouse. Votre gazon est ainsi redistribué, et renforcé par les résidus de tonte, que vous n’aurez pas, non plus, à gérer au niveau des déchets. Enfin, vous pourrez désormais passer la tondeuse les dimanches et jours fériés, très silencieuses, les tondeuses robot ne dérangeront pas vos voisins.

Et les inconvénients alors ?

Même si les prix ont tendance à baisser, la tondeuse robot reste un outil relativement cher à l’achat. Et, c’est évidemment beaucoup plus cher qu’une tondeuse électrique ou thermique, ce qui est assez normal, au regard des technologies qu’elle embarque. Le second inconvénient étant qu’elle ne convient pas à tous les types de jardins, et notamment à ceux qui ne sont pas parfaitement plats. Idem pour les jardins parsemés de massifs fleuris, il pourrait y avoir quelques dommages sur vos tulipes ! De plus, même si vous avez soigneusement positionné le câble périphérique à proximité des massifs et des arbres, une fine bande de gazon subsistera toujours, nécessitant l’utilisation d’un coupe-bordure.

Cette tâche est moins laborieuse que de tondre l’intégralité du jardin, mais elle demande néanmoins un certain temps. Enfin, certains modèles ne sont pas conçus pour éviter les obstacles, et peuvent donc broyer les jouets d’enfants oubliés, voire les pauvres petits animaux qui passeraient sur son chemin. Possédez-vous déjà une tondeuse robot ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Navimow i105E Robot Tondeuse sans Fil périphérique 500 m², RTK+Vision Tondeuse Robot Gazon, IA cartographie Automatique, Limite virtuelle, Gestion multizone RTK+Vision, convient à tous les jardins: Pelouse couverte d'arbres? Couloir étroit? Quelle que soit la complexité de l'aménagement de votre jardin, avec l'EFLS 2.0 avancé, votre pelouse est bien... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez