Et bientôt une tondeuse à gazon laser (sans lame rotative) pour plus de sécurité ?

Comme son nom l’indique, l’Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC) comptabilise et détaille les accidents de la vie courante en France. Entre 1999 et 2001, l’étude gouvernementale a recensé 149 310 évènements dommageables.

228 cas ont été causés par des tondeuses à gazon, et ce type d’accident semble concerner toutes les tranches d’âge. Par ailleurs, les hôpitaux américains accueillent chaque année plus de 550 000 cas impliquant des tondeuses à gazon.

Mieux protéger les gens

Une famille américaine du Dakota du Nord, aux États-Unis, a alors développé un nouveau type de machine servant à tondre nos pelouses, dans l’espoir de diminuer le risque d’accident. La technologie laser se trouve au cœur du mécanisme de celui-ci.

La conception de cette tondeuse de nouvelle génération repose sur les génies combinés de James et Maria Young. Les deux inventeurs sont père et fille, et ensemble, ils ont fondé la start-up J&M Inventions. La petite entreprise s’est donné pour mission de protéger les gens des accidents de la vie courante par des solutions innovantes; leur tondeuse à gazon laser s’inscrit parfaitement dans cet objectif.

Un retrait des lames métalliques rotatives

La dangerosité des modèles actuels repose sur leurs lames métalliques, très aiguisées. En plus de couper l’herbe facilement, elles permettent d’obtenir une pelouse avec une surface régulière.

La puissance du moteur qui les anime renforce leur pouvoir tranchant qui est malheureusement responsable de nombreuses blessures; ces lames rotatives peuvent aussi transformer les petits morceaux de pierre qui se pénètrent dans la tondeuse en projectiles mortels.

James et Maria Young pensent qu’améliorer la sécurité des usagers revient à retirer lesdites lames. La conception des tondeuses à gazon requiert une mise à jour technologique: les deux inventeurs ont ainsi conçu un système à trois lasers pour couper l’herbe.

À noter que le Bureau américain des brevets et des marques a accordé un brevet à J & M Inventions pour sa tondeuse révolutionnaire. Brevet dont nous n’avons pas trouvé la trace ni sur WIPO ni sur patents.google.com…

Une campagne de financement participatif sur Kickstarter

Cette refonte de l’architecture de la tondeuse à gazon est un projet ambitieux. Pour cette raison, James Young s’est tourné vers le financement participatif afin de trouver les fonds nécessaire pour financer leur travail. L’objectif de sa page Kickstarter est fixé à 412 900 de dollars. Le montant ne servira pas cependant à lancer la production, il financera seulement le développement d’un prototype. Le projet a jusqu’au 15 octobre pour atteindre cet objectif. J & M Inventions promet d’offrir des récompenses aux contributeurs.

Au moment de la rédaction de cet article, la jeune entreprise a amassé un peu plus de 3 500 dollars, encore bien loin de la somme que les inventeurs espèrent obtenir au terme de la campagne. Une tondeuse à gazon laser pourrait être plus sûre pour les utilisateurs si le concept est sérieux mais surtout réalisable. Il faut également espérer que le prix de la machine ne sera pas gonflé par l’incorporation d’une technologie avancée.