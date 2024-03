Est-ce que l’herbe de tonte est bonne pour le jardin ?

Dans le nord de la France, les habitants saturent des pluies tombées ces dernières semaines ! Autant, vous dire que les premières tontes de pelouse, qui normalement débutent avant le printemps, n’ont pas pu être réalisées. Les sols sont gorgés d’eau et les terrains boueux ! Selon une enquête menée par l’IFOP, 7 Français sur 10 possèdent un jardin, et parmi eux, nombreux sont ceux qui produisent des déchets de tonte. Les résidus de tonte, considérés comme des déchets, le sont-ils réellement ? Eh bien, non ! Nous allons explorer ensemble, différentes manières de réutiliser les déchets de tonte, et vous allez vous apercevoir qu’il n’y a rien de bien compliqué. Découverte.

Astuce n° 1 : le mulching

Le mulching est une technique de tonte qui consiste à laisser les déchets d’herbe coupée sur la pelouse plutôt que de les ramasser et de les enlever. Lorsque la tondeuse hache l’herbe coupée en petits morceaux, ces morceaux se décomposent rapidement et retournent dans le sol, fournissant ainsi des nutriments essentiels à la pelouse. Aujourd’hui, la plupart des tondeuses disposent d’une fonction mulching. Mais si la vôtre ne le permet pas, vous pouvez aussi tondre sans le bac récupérateur, à condition de tondre souvent pour que les résidus soient les plus fins possibles. Sinon, vous pouvez aussi récupérer les résidus dans le bac, puis les répandre à la main sur la surface engazonnée.

Astuce n° 2 : ne pas couper trop court !

Vous aimez avoir un gazon totalement ras, sans un brin d’herbe qui dépasse des autres ? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas ! Néanmoins, sachez qu’un gazon taillé à 8 cm, au lieu de 3 ou 4 cm, est plus bénéfique, et pour plusieurs raisons :

Un gazon tondu haut résistera mieux à la sécheresse et jaunira beaucoup plus lentement.

L’herbe sera plus vigoureuse, et aussi plus verte puisqu’elle sera mieux irriguée.

Votre sol sera plus fertile.

Les herbes envahissantes et autres mousses, peineront à pousser dans une pelouse haute.

Et, bien sûr, puisque vous laisserez l’herbe haute, les tontes seront moins fréquentes, et les déchets de tonte moins nombreux.

Astuce n° 3 : laissez des « carrés fous » !

Nous appelons cela des « carrés fous », mais nous doutons de l’existence de cette expression. Une petite explication s’impose donc. L’idée est de préserver la biodiversité, en pratiquant ce que les experts appellent la gestion différenciée des espaces verts ! Dans les faits, il suffit de laisser quelques endroits non tondus, où la végétation naturelle reprendra ses droits. Dans ces carrés, la tondeuse ne passe plus, les fleurs mellifères reviennent et les insectes réinvestissent votre jardin. Avec cette astuce, vous diminuez aussi la fréquence des tontes, et les résidus qui en résultent.

Astuce n° 4 : le compostage évidemment

Si vous disposez d’un composteur de jardin, et que votre pelouse ne possède pas la surface de celles du château de Versailles, alors vous pouvez mettre les déchets de tonte au compost. L’herbe est riche en azote, et enrichira votre compost. Cependant, attention : mélanger toujours votre compost lorsque vous ajoutez des résidus de tonte. Laissés en tas compact, ils pourraient pourrir et rendre votre compost inutilisable, et surtout malodorant ! Que pensez-vous de ces astuces ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .