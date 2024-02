Quand faire la première tonte de l’année ?

Le mois de février 1956 fut le plus froid jamais enregistré selon Meteofrance. Le froid avait atteint des valeurs extrêmes, avec -28 °C mesurés le 10 février au mont Aigoual à 1 567 m d’altitude, et -32,9 °C le même jour au Pic de Midi (2 860 m). Février 2024 pourrait être le plus chaud de l’Histoire et aucune température proche de zéro sont attendues dans les 15 prochains jours. Cela indique donc le retour précoce du printemps et le réveil du jardin. Votre pelouse a végété pendant quelques mois, et il va falloir lui donner un petit coup de pouce pour qu’elle se revigore. Quelles sont les étapes à mettre en place ? Quand faut-il effectuer la première tonte après l’hiver ? On va tout vous expliquer.

Quand faut-il tondre pour la première fois après l’hiver ?

La première tonte est généralement signe de renouveau, de retour du printemps. Celle-ci doit s’effectuer lorsque la température du sol, et non de l’air, atteint au moins 7 °C, ce qui est le cas, en temps normal, à la fin du mois de février, ou au début du mois de mars. La première tonte est donc imminente, mais il faudra tout de même veiller à ce que le sol ne soit pas détrempé. Pour la hauteur, réglez, si vous le pouvez, votre tondeuse à 6 cm, et pour la première tonte, évitez le mulching, ramassez plutôt vos déchets de tonte. Le mulching est à réserver pour les tontes suivantes, car les premières coupes pourraient étouffer le gazon présent.

On chasse les mousses…

Laissée à l’abandon ou presque pendant quelques mois, la nature aura parfois repris ses droits, et la mousse aura investi votre pelouse. Pour vous défaire de la mousse, vous pouvez appliquer un anti-mousse évidemment, en laissant agir 24 heures. Veillez cependant à prendre un anti-mousse respectueux de la faune et de la flore. Si vous préférez l’huile de coude, vous pouvez, bien entendu, l’ôter à la main. Huit jours après avoir démoussé votre gazon, il faudra le passer au scarificateur pour l’aérer. Si vous avez la chance de ne pas avoir de mousse, vous n’échapperez pas à l’étape de scarification. Une étape importante pour faire disparaître les piétinements hivernaux, et les éventuelles petites herbes venues pousser dans votre gazon.

La fertilisation, dernière étape importante après l’hiver !

Les pelouses n’aiment pas réellement les basses températures, il faut donc les « aider » à relancer la pousse, et leur donner des forces. Une fois tondu et scarifié, vous pouvez ajouter du fertilisant pour gazon, que l’on trouve en jardinerie. Pour une meilleure répartition du fertilisant, il est conseillé d’utiliser un épandeur spécialement conçu. Si vous disposez d’un poêle à bois, et avez conservé les cendres de ce dernier, répartissez-les sur toute la surface de votre pelouse. Naturellement riches en potassium, en magnésium, et en calcium, elles sont un engrais naturel et gratuit pour votre gazon.

Les tondeuses vont ressortir de leurs abris pour affronter les tontes de printemps… Puis viendra le temps des barbecues en terrasse, des vacances et de nombreux bons moments à passer, avec l’hiver, qui sera bientôt derrière nous ! Et, vous, quand allez-vous effectuer votre première tonte ? Et, quels sont vos secrets pour une pelouse impeccable ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

FERTILIGENE NATUREN NATGAZ1C - Engrais Gazon Organique UAB 2,5 kg - Reverdit en 7 jours - 1 application pour 100 jours de nutrition - Limite les risques de lessivage - Pour 100m² UN ENGRAIS GAZON ORGANIQUE LONGUE DUREE ! Il s'applique sur tous types de gazon. Enrichi en magnésium pour un gazon visiblement plus vert et fertilisé pendant 100 jours. Sous forme de... Meilleure Vente n° 1