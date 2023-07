Un bon plan pour protéger votre tondeuse robot du soleil et des intempéries dans cette boutique de bricolage

Les tondeuses robots connaissent un grand succès auprès des particuliers depuis quelques années. « La taille du marché des tondeuses à gazon robotisées était évaluée à 1,3 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 3,5 milliards USD d’ici à 2026 », selon le site Mordor Intelligence. Reconnaissons que ces tondeuses robots ont de nombreux avantages et nous laissent un gazon impeccable en toutes circonstances. Elles sortent seules de leur base, y retournent seules aussi et nous n’avons qu’à contempler. Cependant, il y a un petit bémol : leur base n’est pas abritée et les exposent aux rayons du soleil comme aux pluies. Leroy Merlin propose en ce moment un petit abri pour tondeuse robot à 50,99 €* au lieu de 86,99 €. Et il est absolument charmant. Découverte.

Comment se présente l’abri ou « garage » pour robot tondeuse ?

Protégez votre précieuse machine de la pluie et des rayons UV avec ce garage pour tondeuse robot de taille 105 × 85 cm ! Conçu pour offrir une protection complète contre les intempéries, ce garage esthétique vous permettra d’augmenter considérablement la durée de vie de votre robot de tonte et de sa station de charge. Grâce à sa hauteur particulièrement élevée de 56 cm, il est facile de commander le robot de tonte par le haut, facilitant ainsi son utilisation. Fabriqué en polycarbonate résistant aux chocs et robuste, le garage présente également une vitre claire en polycarbonate avec une protection anti-UV intégrée, assurant une qualité optimale pour une protection à long terme. Les deux bras porteurs en polypropylène inoxydable, renforcés par des fibres de verre, et les supports de sol stables en acier revêtu par poudre garantissent une construction solide et résistante aux intempéries. Le montage du garage est simple grâce aux instructions fournies et les accessoires nécessaires, tels que les vis de fixation/chevilles, sont inclus dans la livraison.

Quelques caractéristiques techniques :

Hauteur particulièrement élevée de 56 cm, permettant de commander le robot de tonte par le haut dans le garage.

Convient à tous les robots de tonte courants.

Vitre en polycarbonate claire avec protection UV intégrée.

Fabriqué en polycarbonate résistant aux chocs et robuste.

Deux bras porteurs en polypropylène inoxydable, massifs, noirs et résistants aux intempéries, renforcés par des fibres de verre.

Supports de sol stables en acier revêtu par poudre.

Profilés de fermeture en aluminium inoxydable à l’avant et à l’arrière.

Profilés d’étanchéité pour les quatre bords de la plaque en polycarbonate.

Montage simple avec instructions fournies.

Poids d’environ 5,6 kg.

Comment choisir votre robot tondeuse ?

Avant d’acheter un robot tondeuse, il faudra considérer plusieurs critères essentiels afin que vous soyez satisfait du résultat. Il faudra notamment évaluer correctement la surface de votre pelouse, certains robots tondeuses seront incapables de gérer de grandes surfaces. Si votre terrain est plat, vous n’aurez pas réellement de questions à vous poser, mais si vous avez une pente ou de nombreux obstacles, veillez à ce que le degré de votre pente soit pris en charge par l’engin. Vérifiez aussi l’autonomie de la batterie et le temps de tonte moyen du robot. Si votre jardin est grand, optez pour un modèle avec une batterie suffisamment puissante pour couvrir toute la surface en une seule charge. Enfin, choisissez la sécurité pour les petits animaux ou même les enfants, qui pourraient être blessés par la tondeuse robot. Pour cela, vérifiez que la tondeuse robot soit équipée de capteurs de sécurité pour éviter les collisions et les blessures. D’autres abris pour tondeuses robots sont disponibles sur Cdiscount, Amazon ou Castorama.

