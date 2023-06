Comment faire du paillage avec les résidus de tonte et économiser de l’eau dans le jardin ?

L’été approche à grands pas et, avec lui, des températures élevées qui vont peut-être mettre à mal votre potager. Le saviez-vous que certaines matières considérées comme des déchets pouvaient, en réalité, être d’un grand secours pour vos tomates, courgettes et autres aubergines ? Ce déchet, si vous avez un magnifique gazon, c’est celui de la tonte. Certaines tondeuses à gazon disposent de la fonction mulching qui rejette le gazon tondu pour vivifier votre pelouse. Cependant, rien ne vous empêche de mettre le panier de récupération de temps à autre ni d’utiliser ce déchet pour pailler votre potager. Explications.

Comment préparer votre paillis de tonte ?

Lorsque vous tondez votre pelouse, en sachant que 100 m² de pelouse donnent environ 30 kg de résidus de tonte, vous aurez de quoi préparer votre paillis. Afin d’éviter la macération de l’herbe fraîchement tondue, il est préférable de la sécher autant que possible avant de l’utiliser en paillis. Pour cela, étalez-la au maximum sous le soleil et retournez-la régulièrement pour assurer un séchage uniforme.

De cette manière, grâce à un paillis bien sec, vous éviterez toute surchauffe, acidification excessive et asphyxie du sol ainsi que des racines. Si votre gazon contient déjà de nombreuses graines provenant des pousses dispersées, vous pourrez mélanger l’herbe séchée à votre compost. La fermentation et l’élévation de la température dans le compost contribueront à détruire la plupart des graines. Vous pouvez également laisser une fine couche d’herbe tondue sur la pelouse pour servir de mulch.

Comment pailler votre potager avec les résidus de tonte ?

Au cours des premiers mois du printemps, en avril et mai, il est recommandé de laisser vos sols se réchauffer au soleil avant de procéder au paillage. Une fois que vous avez effectué vos semis en lignes bien droites, vous pouvez pailler entre les rangées dès que les légumes ont percé le sol ou après avoir réalisé les buttes. Il est important de ne pas enfouir le paillis, car cela favoriserait la prolifération de parasites tels que les vers blancs, les vers gris et les taupins.

Lorsque vous enfouissez un paillage composé de matériaux ligneux (écorce, feuilles, copeaux, paillis commercial, etc.), il absorbe l’azote du sol pour se décomposer, privant ainsi les plantes de cet élément dont elles ont également besoin. Avant de procéder au paillage, assurez-vous que le sol soit complètement désherbé. En effet, le paillage ne vise pas à éliminer les mauvaises herbes, mais à empêcher leur croissance.

Pourquoi est-il intéressant de pailler votre potager ?

Pailler le potager apporte bien des avantages, tant économiques qu’écologiques. Si les températures grimpent ou descendent drastiquement, le paillis maintient une température stable et empêche le dessèchement du sol. Par ailleurs, il retient l’eau de pluie, réduit l’évaporation et maintient l’humidité et la fraîcheur de votre terre tout au long de l’été.

De plus, le paillis maintient l’humidité et réduit donc la quantité d’eau utilisée pour l’arrosage. Quel que soit le paillis utilisé (miscanthus, lin, chanvre, tonte, etc.), il va garder la terre humide et apporter des nutriments grâce aux matières organiques qui le composent. Enfin, dans le cas de la réutilisation de la tonte, il permet évidemment son recyclage et évite ainsi quelques kilos de déchets supplémentaires à faire traiter.