Chanvre, lin, miscanthus, l’importance d’un bon paillage dans le jardin pour économiser de l’eau

Vous avez peut-être déjà installé un récupérateur d’eau de pluie, avec l’objectif de réduire le montant de votre facture et de préserver la ressource en eau. Les sécheresses annoncées ne sont pas de bon augure pour vos futurs arrosages. Il existe un autre moyen de préserver l’eau qui devient de plus en plus rare : le paillage de votre jardin. Non seulement vous économisez de l’eau, mais vous empêchez aussi les « mauvaises herbes » de pousser trop vite. Focalisons-nous sur trois techniques de paillage qui ont le vent en poupe cette année : les paillages de lin, de chanvre et de miscanthus. Trois alternatives aux écorces de pins maritimes, habituellement utilisées pour le paillage. Avec une précision importante : ces trois plantes sont très largement cultivées en France, et réduisent ainsi les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs transports. Découverte.

Le paillis de miscanthus

Également connu sous le nom d’herbe à éléphant et originaire d’Asie, le miscanthus est une plante herbacée vivace. En France, cette plante est cultivée dans différentes régions, notamment dans le nord-est, le centre et l’ouest du pays, avec des départements producteurs tels que la Marne, la Meuse, la Moselle, la Haute-Vienne et l’Allier. En raison de sa capacité à produire une biomasse abondante et renouvelable, le miscanthus est une culture très appréciée. Cette plante à croissance rapide peut atteindre jusqu’à trois mètres de hauteur et nécessite peu d’engrais et de pesticides. Utiliser le paillis de miscanthus est une alternative écologique et durable aux paillis conventionnels tels que la paille et les copeaux de bois. En plus de son côté pratique, le paillis de miscanthus est plus efficace pour prévenir la croissance des mauvaises herbes. Il permet aussi de retenir l’humidité dans le sol, ce qui en fait un choix idéal pour les jardins et les espaces verts. En outre, ses feuilles colorées ajoutent une touche décorative à tout espace extérieur. Une solution aussi pratique qu’esthétique. Vous pouvez trouver du paillis de miscanthus en jardinerie, sur Amazon, Cdiscount ou Leroy Merlin.

Le paillis de lin

En France, le lin est une plante largement cultivée pour ses propriétés alimentaires et textiles. Principalement concentrée dans la région normande, la culture du lin représente environ 80 % de la production nationale, avec les départements de la Seine-Maritime et du Calvados en tête. D’autres régions comme la Picardie, les Pays de la Loire, la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais cultivent également cette plante, profitant des conditions climatiques et pédologiques idéales pour sa culture. Le paillis de lin est un choix écologique et durable pour protéger votre jardin. Fabriqué à partir de la tige de la plante de lin, il offre de nombreux avantages pratiques. En plus d’être esthétique, il aide à retenir l’humidité dans le sol, réduisant ainsi la nécessité d’arrosage fréquent et protégeant les plantes des conditions de sécheresse. De plus, le paillis de lin peut prévenir la croissance des mauvaises herbes en bloquant la lumière et en empêchant la germination des graines. Il est biodégradable et peut être composté en fin de saison. Une caractéristique qui fait de ce dernier une option respectueuse de l’environnement pour votre jardin. Le paillis de lin se fait encore très discret sur les sites d’e-commerce, mais vous pouvez directement l’acheter aux producteurs de lin français ou sur certains sites spécialisés comme Neoverda, Matériaux Naturels ou AgrialPro.

Le paillis de chanvre

La France est un important producteur de chanvre, une plante qui possède de nombreuses applications industrielles, médicinales et textiles. La culture de cette plante est principalement concentrée dans les régions du Grand-Est, de l’Auvergne-Rhône-Alpes, des Pays de la Loire, de la Bretagne, de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie. Les départements les plus producteurs sont la Seine-et-Marne, le Maine-et-Loire, l’Eure-et-Loir, l’Yonne et la Charente. Le paillis de chanvre est un matériau de couverture végétale fabriqué à partir des fibres de la plante de chanvre. Il est aussi souvent utilisé comme alternative écologique aux paillis traditionnels tels que le bois ou la paille. Le paillis de chanvre présente de nombreux avantages, car il est naturellement résistant à la moisissure et aux parasites, tout en étant absorbant et biodégradable. Comme matériau de couverture végétale, il aide également à prévenir l’érosion du sol, à maintenir l’humidité du sol et à réguler la température du sol. Toutes ces raisons en font un excellent choix pour les jardins et les parterres de fleurs. Vous pouvez acheter du paillis de chanvre en jardinerie, sur Amazon, Castorama ou Leroy Merlin.

Comment réaliser le paillage de votre jardin ?

Pour que le paillage soit efficace, il faut l’étaler sur toute la surface de la terre en une couche de 3 à 7 cm, variant selon la matière choisie. Avant de pailler, il faudra avoir désherbé votre terrain, en enlevant un maximum de racines. Il suffira ensuite d’étaler votre paillis autour de vos plantations. Si le paillage est organique, il sera utilisable en agriculture biologique. Il se décompose progressivement, nourrit votre terre et protège vos plantes. Le paillage est également un rempart contre le gel en hiver. Dans le cas d’un paillage avec une matière légère, il serait conseillé de l’humidifier légèrement après l’avoir disposé. Si les nuits sont encore fraîches, inutile de gaspiller de l’eau, l’humidité de la nuit suffira à l’humidifier pour la mise en place. Chaque année, à la même époque, il faudra changer le paillage ou compléter. Cela en vue de toujours maintenir une couche suffisamment épaisse pour être efficace.

Nous avons choisi le miscanthus*

Après avoir hésité entre le chanvre, le lin et le miscanthus, nous avons opté pour ce dernier, qui nous semblait plus esthétique pour nos parterres de fleurs. Les trois solutions se valent en termes de paillages, le choix a donc été uniquement fait pour des raisons esthétiques. Généralement, au moment de pailler nos parterres de fleurs, nous choisissions plutôt les écorces de pin. Cet hiver, nous vous avons souvent parlé de pellets de miscanthus qui se popularisaient de plus en plus, en remplacement des pellets de bois, devenus rares et chers. Nous avions également découvert qu’il était un formidable allié pour pailler le jardin. Nous précisons que nous avons acheté nos sacs en jardinerie. En effet, les producteurs locaux ne livrent qu’en grande quantité, alors que nos besoins n’étaient pas très importants : 5 parterres de fleurs pour 20 m² environ.

Nous avons ainsi acheté 10 sacs de 50 l à 10,40 € pièce. La première surprise fut le poids, à peine 4 kg pour un sac de 50 l, si un sac d’écorce ou de terreau pèse bien plus lourd. Nous avons désherbé nos parterres et veillé à ce que la terre soit un peu humide pour que le paillis accroche. L’installation est très simple, il suffit de vider le sac et de l’étaler sur une épaisseur de 3 à 5 cm. En quelques minutes, nos parterres étaient paillés, avec un rendu très esthétique en plus. À titre d’exemple, il nous a fallu deux sacs de 50 l pour un parterre carré de 1,75 m sur 1,75 m, soit 3 m² approximativement.

À priori, nous avons fait quelques heureux inattendus, puisque les petits moineaux viennent se servir en brin de miscanthus ! Ce paillis devrait donc nous aider à maintenir la terre humide, soit à faire croître les vivaces que nous avions plantées, la semaine passée. Cela devrait également nous permettre un arrosage moins important et, de ce fait, de conserver l’eau de pluie pour d’autres usages (potager, lavage de la voiture, etc.).

*Cet article n’a fait l’objet d’aucun partenariat, nous avons choisi le miscanthus, à titre personnel, sans collaboration avec aucune marque.