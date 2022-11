Cette entreprise transforme le chanvre en pellet de bois et en allume-feu pour les cheminées

Aux États-Unis comme en France, la plante de chanvre est au centre de toutes les attentions. Déjà utilisées en isolation ou en cosmétique grâce à l’huile qu’elles produisent, les tiges de cette plante se transforment désormais en pellets de chanvre. Remplaçant le bois devenu trop cher, le chanvre présente maints avantages non négligeables comparé à celui-ci. Puisqu’il est planté annuellement, le chanvre représente une ressource inépuisable, durable et empêchant en l’occurrence la déforestation pour fabriquer des pellets de bois. Dans le Maine aux États-Unis, Dylan Veilleux, directeur d’une start-up spécialisée dans la transformation du chanvre, a trouvé une nouvelle piste pour utiliser le chanvre : les allume-feux de plein air écologiques appelés les Team Free Heat ! Découverte !

Les allume-feux de plein air par Tree Free Heat

Le patron de l’entreprise avait l’idée, mais il lui fallait des partenaires pour la mettre en œuvre. Il s’est donc entouré de plusieurs entreprises locales afin de proposer son nouveau produit. Cet article innovant n’est autre qu’un allume-feu fait de chaume de chanvre, de cire de soja et de citronnelle, destiné aux campeurs, aux randonneurs et aux activités de plein air. Les allume-feux au chanvre se présentent sous la forme de petits récipients, des moules personnalisés, contenant un mélange de chanvre traité et de cire liquide. Le mélange contenant de la citronnelle sert aussi de répulsif naturel contre les moustiques.

Les allume-feux d’intérieur par Tree Free Heat

Depuis quelques mois, ils se sont également lancés dans la production d’allume-feux écologiques à base de chanvre. Ces Premium Hemp Fire Starters sont vendus à 4.99 $ sur de nombreux sites internet comme Alpen Glow Gear par exemple. L’idée étant de chauffer votre maison avec des déchets de chanvre recyclés. Selon l’entreprise, le chanvre brûle mieux et permet d’allumer le feu plus rapidement qu’avec un allume-feu classique.

Bientôt des pellets de chanvre

L’entreprise américaine a probablement senti le vent tourner et comprendre que le chanvre allait devenir une matière première incontournable pour la fabrication des pellets de chauffage. Ils viennent donc de s’équiper d’un micro-décortiqueur, leur permettant de fabriquer rapidement des pellets à partir de tiges de chanvre qui, jusque-là, semblent être encore très peu revalorisées. Le chanvre étant déjà la matière de prédilection de l’entreprise, la fabrication de pellets ne fait qu’ajouter une corde à son arc. Le chanvre sera peut-être la matière première la plus utilisée en termes de combustible dans les années à venir. Revalorisation des déchets, produits finis moins chers, écologie, que de bons points pour ce chanvre !

Quelques astuces pour allumer votre feu de bois ?

En intérieur, il existe aussi quelques astuces originales pour allumer votre feu de cheminée. Si vous êtes absents de votre domicile, mais souhaitez avoir un bon feu de bois en rentrant, vous pouvez désormais compter sur l’invention de Patrick Séran. La Flamme Connectée est un petit boîtier relié à des allume-feux que vous pouvez déclencher à distance en ayant, en amont, préparé votre feu inversé. Pour allumer un feu de bois, vous pouvez aussi compter sur les peaux de clémentine séchées. Redoutables allume-feux totalement écologiques, elles ont l’avantage de sentir très bon en plus ! Et si les allume-feux classiques sont votre préférence, dans ce cas, nous vous conseillons d’utiliser des produits écologiques, fabriquée à base de laine de bois ou de marc de café. Plus d’informations : treefreeheat.com