Flamme Connectée : l’invention d’un boitier connecté innovant pour allumer vos poêles à bois à distance

Le chauffage au bois est l’un des modes préférés des Français. Mais, le principal inconvénient d’un poêle à bois, ou d’un insert, est de pénétrer dans une maison froide lorsque l’on est le premier à rentrer le soir, ou de se lever sans chauffage le matin. Avec l’invention géniale de Patrick Séran, médaillé d’argent au concours Lépine 2019, vous allez pouvoir programmer l’allumage de votre poêle à bois ou de votre insert. Exit les pulls ou la doudoune en attendant que les buches crépitent, La Flamme Connectée va vous permettre de rentrer le soir, avec un bon feu, déjà allumé. Ce n’est pas de la magie, mais de la domotique et c’est tout simplement génial. Découverte !

La Flamme Connectée qu’est-ce que c’est ?

Cette invention française va juste révolutionner la vie des utilisateurs de poêle à bois ou insert. Si les poêles à pellets sont programmables, ce n’est pas le cas des poêles à buches, mais ils vont le devenir ! Concrètement, grâce à La Flamme Connectée, vous allez pouvoir programmer l’allumage de votre feu depuis votre smartphone ou tablette, quelques minutes avant votre arrivée. Avec une petite préparation en amont, l’utilisation est enfantine.

Comment ça marche ?

Le dispositif se compose d’un boitier relié à une application, et de petits allume-feux connectés qui s’installent directement dans le foyer. Pour l’utiliser, vous préparez votre feu avec l’allume-feu de la Flamme Connectée, car il n’est pas prévu que les buches viennent seules dans votre poêle. Quand l’heure de débauche approche, vous prenez votre smartphone et déclencher l’allumage à distance. À réception de votre commande, le boitier va envoyer une impulsion électrique de 12 volts sur l’allume-feu pour déclencher l’allumage ! De plus, l’application mobile pourra aussi déclencher elle-même l’allumage si votre maison atteint une température déterminée à l’avance. Si vous programmez l’allumage dès que la température atteint les 15° C, vous n’aurez même plus besoin de vous en occuper !

Est-ce que la Flamme Connectée présente des risques ?

La réponse est non, à condition de posséder un foyer fermé absolument, donc un poêle à bois ou un insert. La Flamme Connectée ne doit jamais être utilisée sur un foyer ouvert, cela semble évident, puisque personne ne sera présent pour surveiller les flammèches qui pourraient s’envoler. Il faudra aussi que votre conduit soit parfaitement ramoné par un professionnel pour éviter les feux de cheminée, en votre absence. On ne joue pas avec le feu, mais ce n’est pas une nouveauté !

Comment le mettre en fonction et combien cela coûte ?

Lors de la première utilisation, il faudra « appairer » votre Flamm’connect à votre box internet en Wifi, puis télécharger l’application Ewelink. Avant de partir de chez vous, il faudra donc préparer votre feu et insérer un Volcano’connect au centre de votre foyer en utilisant la technique de l’allumage inversé, soit les buches dessous, le petit bois par-dessus et le Volcano’connect sur le petit bois. L’allumage inversé est une technique employée avec tous les appareils à bûches qui consiste à allumer le feu par le haut. L’allumage se déclenchera alors à distance dès la température programmée atteinte, ou par vos soins, si vous devez rentrer plus tôt, par exemple ! Le dispositif Flamme Connectée coûte 149 € avec le boitier et 4 allume-feux; ces derniers sont ensuite vendus 46 € pour 24 unités. Retrouvez toutes les informations sur le site La Flamme Connectée.