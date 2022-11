Finoptim : l’invention d’un dispositif qui accroit la chaleur, réduit la conso de bois et la pollution des cheminées

Depuis quelques années, les poêles à bois, à pellets ou les inserts ont remplacé les cheminées à foyer ouvert, souvent moins efficaces et moins sécuritaires. Mais il en était donc terminé des feux de bois crépitants au petit matin. On ne va pas se mentir, les foyers fermés évitent aussi des désagréables retours de fumées, qui laissent une odeur caractéristique dans la maison et sur ses habitants. Une invention iséroise remet les foyers ouverts sur le devant de la scène avec un insert révolutionnaire. Un appareil à insérer dans les cheminées existantes qui promet de chauffer votre maison tout en augmentant la chaleur, de réduire la consommation de bois et la pollution des cheminées à foyer ouverts. D’après les inventeurs, c’est une première mondiale, et cela vous permet de profiter de l’efficacité d’un insert tout en conservant le charme d’un feu de bois. Présentation !

Quelle est cette invention ?

Baptiste Ploquin et David Lepiney sont les deux inventeurs de cet insert ouvert de cheminée révolutionnaire. Ils ont monté leur société, Finoptim, dès leur sortie d’école d’ingénieurs, à Grenoble. Leur invention brevetée permet d’atteindre un triple objectif, explique l’inventeur. « On garde la cheminée à foyer ouvert, on récupère quatre fois plus de chaleur qu’avec une cheminée classique et surtout, on diminue de 80 % la pollution. » Cela est rendu possible grâce à un ingénieux système qui améliore la combustion de la fumée en préchauffant un air à très hautes températures dans des tubulures. Cela permet de ré-enflammer la fumée pour avoir une combustion plus propre et plus efficace en termes de chaleur tout en réduisant la consommation de bois de 20 à 25 %. Le dispositif est design et plus facile à entretenir, explique un consommateur dans la vidéo disponible en bas de l’article.

Pourquoi est-elle plus performante ?

L’insert ouvert ne nécessite aucuns travaux ni branchements puisqu’il vient simplement se poser dans le foyer. Il est disponible en plusieurs dimensions et s’adapte donc à toutes les cheminées ouvertes existantes. Grâce à cet insert, les cheminées ouvertes, souvent accusées d’être très polluantes, deviennent plus propres, car les fumées sont re-brûlées pendant la combustion du bois, éliminant ainsi les polluants et les dégagements de monoxyde de carbone. Selon les déclarations du constructeur, l’insert ouvert permet de passer d’un rendement de 10 % pour un foyer ouvert à 70 % avec l’invention Grenobloise. Il offrirait en conséquence les mêmes performances qu’un foyer fermé et pourrait chauffer une maison de 160 m² qui utiliserait le chauffage au bois comme chauffage central.

Combien cela coûte ?

La commercialisation des foyers ouverts et des cheminée Finoptim a commencé en 2016, elles sont disponibles sur le site officiel et dans certains magasins spécialisés. Les prix varient en fonction de la taille de la cheminée existante: il faut compter 2 116 € pour le plus petit modèle, dit « cheminée haussmannienne » de 40 à 60 centimètres de large, 45 centimètres de hauteur et 25 centimètres de profondeur. Pour le plus grand modèle, destiné aux cheminées de ferme par exemple et dont la largeur se situe de 1 à 1.60 mètre, la hauteur de 80 centimètres et la profondeur de 60 centimètres, le prix affiché est de 4 359 €. Petit bonus supplémentaire : les cheminées Finoptim sont éligibles au crédit d’impôt de 30 % et affichent une TVA à 5,5 % sur l’installation et l’achat… Une invention « Made In Isère » qui pourrait bien connaître un succès fou dans les mois à venir, si le prix du bois continue… à flamber !

Une cheminée en forme de Tour Eiffel

La cheminées en forme de Tour Eiffel est aussi une invention brevetée de Finoptim. Elles sont fabriquées localement, et la quasi-totalité des matériaux nécessaires proviennent de France. La cheminée iséroise diffère des modèles classiques par la conception de son « intérieur ». En effet, le foyer, qui est rappelons-le, l’endroit où l’on dépose les bûches, est incliné. Ce qui va forcer l’air à se diriger sur toute la longueur de la bûche et provoquer une meilleure combustion, et donc augmenter la production de chaleur. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Finoptim.