Feu de cheminée, les conseils des pompiers pour prévenir et limiter les risques d’incendie

Le froid gagne la France ! Avec -33 degrés enregistrés en Haute-Savoie la nuit du 3 au 4 janvier selon MeteoRadar, on espère que ce n’était que passager ! En cette saison, et lorsque nous utilisons le bois pour nous chauffer, les poêles, les inserts et les cheminées tournent à plein régime. Or, ces appareils sont souvent à l’origine de ce que l’on appelle des « feux de cheminée » : le feu couve, les flammes montent dans le conduit, se propagent à l’habitation, et c’est la catastrophe ! Les feux de cheminée ne sont pas une fatalité, il existe des moyens pour les éviter. Alors comment faire, et par ailleurs comment réagir s’il est trop tard pour prévenir. Décryptage avec l’aide du département de l’Indre-et-Loire.

Pour éviter un feu de cheminée on ne brule pas n’importe quoi

Comme le rappelle la préfecture d’Indre-et-Loire dans son communiqué : « une cheminée individuelle n’est pas un four de déchetterie ». Par conséquent, on ne jette pas de vieux papiers, des emballages cartons, des boîtes à œufs, et encore moins des solvants ! Pour éviter l’encrassement du conduit et l’accumulation de créosote, la responsable des feux de cheminée, on brûle uniquement du bois sec, en alternant, de préférence, les essences de bois. Un autre conseil qui coule de source : on vide régulièrement le tiroir à cendres dans un récipient métallique éloigné des murs et des matières inflammables. Hormis pour les poêles à granulés, on évitera aussi le bois de résineux, très inflammable dans un poêle à bois.

Non, on ne débite pas le sapin de Noël pour se chauffer : donnez-le plutôt à un éleveur caprin, les chèvres adorent le sapin ! Enfin, on ne brûle pas non plus, les vieux meubles, vernis, les vieux tissus, les bouts de moquettes, de parquets ou tout autre matériau qui se doit de prendre le chemin de la déchetterie ! Enfin, le feu vit, crépite, les bûches craquent, éclatent et provoque des projections de braises incandescentes. Certes le feu ne prendra pas dans la cheminée, mais, autour ! Quelles que soient les circonstances, on ne laisse jamais un feu sans surveillance, de jour comme de nuit.

Comment réagir si un feu de cheminée se déclare ?

Un feu de cheminée est facilement identifiable grâce à plusieurs signes caractéristiques :

Une odeur âcre et inhabituelle provenant du conduit.

provenant du conduit. Un bruit sourd et inquiétant, semblable au bourdonnement d’un essaim d’abeilles.

Des débris de suie qui tombent, comme une neige noire ou incandescente.

Une fumée abondante qui s’échappe du conduit.

Des étincelles ou même des flammes visibles au sommet de la cheminée.

En cas de départ de feu dans le conduit :

Évacuez immédiatement toutes les personnes présentes dans l’habitation.

Alertez les secours en appelant le 18 ou le 112 depuis un téléphone portable ou chez vos voisins.

Si l’accès est sécurisé, réduisez l’intensité des flammes en jetant du sable ou de la terre dans l’âtre. Vous pouvez également utiliser un vaporisateur d’eau, mais attention aux brûlures causées par la vapeur.

Écartez les meubles et objets inflammables situés autour de la cheminée.

Astuce pratique : si vous disposez d’un berlingot d’eau de Javel non ouvert, placez-le rapidement au fond du foyer. En chauffant, il dégagera des vapeurs qui contribueront à étouffer les flammes et à limiter la propagation du feu dans le conduit. Une solution simple, économique et souvent méconnue !

Les conséquences d’un feu de cheminée peuvent être désastreuses

Si le feu de cheminée n’est pas détecté à temps, ou s’il se produit en votre absence, les dégâts seront considérables ! Sous l’effet de la chaleur, le conduit va d’abord se fissurer puis éclater, propageant l’incendie à l’habitation entière. Si vous êtes présents lorsque le feu se déclare, le brûlage des suies va provoquer des dégagements de fumées, avec risque d’asphyxie. Mais, il va aussi provoquer un dégagement de monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore, mais mortel pour l’homme et les animaux. Enfin, la cheminée peut s’effondrer sur les habitations voisines, provoquant des incendies en cascade. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .