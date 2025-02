Connaissez-vous l’astuce du « berlingot de Javel » pour éteindre un feu de cheminée ?

Chaque hiver, les pompiers enregistrent quelques interventions supplémentaires liées à la saison : le feu de cheminée. Dans cet article, je parlais de ce qu’il ne fallait surtout pas faire en cas de feu de cheminée. Un commentaire de l’un de nos lecteurs m’a interpellé, voici ce qu’il disait : « le meilleur moyen est d’arroser le contenu d’un berlingot d’Eau de Javel qui par l’évaporation du chlore va étouffer le feu ». Il ajoute l’avoir déjà mis en œuvre, et avoir recouvert ensuite les braises de sable sec dans un foyer fermé (insert ou poêle). De l’Eau de Javel ? J’avoue avoir été très sceptique à la lecture de ce commentaire, et j’ai donc cherché à vérifier, pour éviter un conseil contre-productif ! Ce lecteur avait raison, et je vous explique immédiatement pourquoi, et comment procéder sans risques.

L’Eau de Javel pour lutter contre un feu de cheminée

Avant de vous expliquer comment utiliser le berlingot d’Eau de Javel pour éteindre un feu de cheminée, sachez que les informations proviennent de sources concordantes : MMA, SIMIE ou encore Proxi Total Énergies. Loin de moi l’idée de vous communiquer de fausses informations en matière de sécurité des biens et des personnes. Et, je rappelle que cette technique est à mettre en œuvre UNIQUEMENT dans un foyer fermé. Utiliser un berlingot d’Eau de Javel pour éteindre un feu dans un foyer ouvert engendrerait des projections et des risques de brûlures graves. Passons maintenant à l’action !

Comment un berlingot d’Eau de Javel peut-il lutter contre le feu de cheminée ?

Cela peut sembler surprenant, mais un simple berlingot d’eau de Javel peut aider à éteindre un feu de cheminée dans un foyer fermé. Voici quelques explications simples. L’eau de Javel contient principalement de l’eau et une petite quantité d’hypochlorite de sodium. Et, devinez quoi ? L’eau est l’ennemi numéro un du feu. Quand un berlingot d’eau de Javel est jeté dans un foyer fermé en feu, la chaleur intense du feu fait évaporer l’eau contenue dans le berlingot presque instantanément. Cette vapeur d’eau étouffe les flammes en remplaçant l’oxygène autour du feu, et sans oxygène, le feu ne peut pas brûler. Dans un foyer fermé, le berlingot va libérer sa vapeur sans risque de projection ou d’explosion, car tout reste contenu dans l’espace clos.

Une solution d’urgence, mais pas un remède miracle !

Disons que le berlingot d’Eau de Javel est une solution à mettre en place en cas d’urgence, en attendant l’arrivée des secours que vous aurez appelés après avoir jeté votre berlingot ! Dans tous les cas, et même si votre foyer paraît éteint, il faut faire appel aux secours qui vérifieront le conduit, et la non-propagation du feu à ce dernier. Et, si l’eau de Javel ne vous inspire pas, vous pouvez vous équiper d’un extincteur à poudre, ou d’un dispositif spécialement conçu pour cet usage.

Un dernier conseil ? Installez un détecteur de fumée, et un détecteur de monoxyde de carbone ! En cas de feu de cheminée, les deux pourraient s’activer et accessoirement vous sauver la vie ! Et, vous ? Connaissiez-vous cette astuce ? Auriez-vous d’autres astuces à nous proposer ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .