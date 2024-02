Block’Fire, l’invention d’un ballon extincteur domestique que n’importe qui peut utiliser

Dans notre vie quotidienne, il existe parfois des situations imprévues auxquelles nous devons faire face. Ce peut être, par exemple, un accident corporel domestique ou routier, une inondation, une fuite de gaz, ou un incendie. Depuis la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, les détecteurs de fumée sont obligatoires, ce qui n’est pas le cas des extincteurs. Il faut reconnaître, qu’ils sont parfois difficiles à utiliser, encombrants, ainsi que « périssables », il faut donc les jeter à fréquence régulière même si ces derniers n’ont, par bonheur, pas été utilisés. Pour éteindre un feu, et aider les secours à intervenir sur les incendies de forêts, ou domestiques, il existe désormais le Block’Fire. Ce système d’extinction automatique, vendu 69,90 € est une invention française, primée au concours Lépine, et élu produit de l’année 2024. Focus sur cet étonnant système qui révolutionne la lutte contre les incendies. Découverte.

Block’Fire qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise basée à Salon-de-Provence définit son invention comme un extincteur nouvelle génération. Dans les faits, c’est une boule d’extinction portative qui contient une poudre sèche chimique. Cette dernière permet d’éteindre des feux de classe A, B et C. Mais surtout, elle permet d’éviter la propagation des incendies, en neutralisant les départs de feu (98 %). Élue produit de l’année par 10 000 consommateurs, cette invention revêt une importance capitale alors que les beaux jours se profilent. Les risques d’incendie vont s’amplifier, notamment en forêt, et comme le dit l’adage : il vaut mieux prévenir que guérir.

Comment utiliser le Block’Fire ?

Si le Block’Fire est si simple à utiliser, c’est parce qu’il est équipé d’une nouvelle technologie appelée Choc&Start. Cette dernière embarque un déclencheur qui s’active dès que la boule d’extinction est lancée et atterrit au sol ou contre une surface dure. Dans les faits, si vous êtes témoin d’un départ de feu, il vous suffit de lancer la boule sur l’incendie, en provoquant un impact, pour que la poudre chimique se libère et vienne éteindre les flammes en les recouvrant instantanément. Vous provoquez donc, une explosion, mais celle-ci permet de lutter contre la propagation du feu, en attendant les secours ou l’apport d’eau sur place.

Que faut-il savoir de plus sur le Block’Fire ?

Lors de l’utilisation d’un extincteur classique, il faut parfois lire la notice d’utilisation, et certains demandent une force physique que tout le monde ne possède pas. La boule d’extinction Block’Fire, elle, s’utilise sans aucune formation préalable, mais plutôt à l’instinct. Vous attrapez la boule, vous enlevez la languette de sécurité, vous la jetez et vous la laissez effectuer son travail. En revanche, elle dispose d’une durée d’utilisation de cinq ans, et cette condition est inéluctable. En effet, les produits chimiques perdent de leur efficacité après un certain laps de temps, et il est impossible de contrer ces propriétés chimiques.

Enfin, la boule d’extinction Block’Fire permet aussi de prévenir un incendie. Par exemple, elle peut être placée près d’un tableau électrique, d’un barbecue, ou d’une cheminée. En cas de départ de feu en votre absence, dès que les flammes viendront lécher la boule, alors elle s’activera automatiquement. Vous pouvez retrouver l’extincteur Block’Fire au prix de 69 €, sur Amazon, en cliquant sur ce lien. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .