Je vous partage mes 4 astuces pour bien démarrer un feu de bois pour un tirage optimal

Comme 7,5 millions de foyers selon l’ADEME, j’ai choisi le bois pour me chauffer, même si c’est uniquement un chauffage d’appoint pour mon cas personnel. Et, ce n’est pas pour me vanter, mais mon feu démarre au quart de tour quand mon mari, lui, se retrouve souvent avec un feu sans flamme ! Je pense que je suis juste un peu plus patiente que lui, mais là n’est pas la question. Je me suis interrogée sur le pourquoi du comment et surtout comment améliorer le tirage de mon poêle à bois. En cherchant des réponses à cette question, j’ai trouvé plusieurs astuces que je vous livre immédiatement. Le sujet peut intéresser tous ceux qui, comme moi, aiment profiter de la chaleur d’un feu de bois le soir venu. Décryptage.

Astuce n° 1 : le démarrage du feu doit être rapide

Le petit bois fait des merveilles pour allumer un feu rapidement et produire de belles flammes. Si vous fabriquez votre petit bois, choisissez plutôt des essences comme le pin, le saule ou le peuplier qui s’enflamment rapidement. Personnellement, j’utilise des morceaux de cagettes en bois récupérées dans les magasins et c’est parfait. Une fois votre petit tas de bois enflammé, déposez deux ou trois buches par-dessus sans l’étouffer. Il faut que les flammes viennent lécher les buches ! Pour la suite, c’est en quinconce qu’il faut mettre vos bûches afin que l’air circule constamment.

Astuce n° 2 : uniquement du bois bien sec

On pourrait être tenté de brûler n’importe quel bois, et pourtant le taux d’humidité joue un rôle prépondérant dans l’allumage d’un feu, et son tirage. Plus votre bois sera sec, plus votre feu sera performant et moins, vous encrasserez votre appareil de chauffage et votre conduit d’évacuation. Un bois sec doit normalement avoir patienté deux ans avant d’être inséré dans la cheminée. Et, en termes plus techniques, son taux d’humidité doit être inférieur à 20 %. De plus, pour un feu bien chaud qui brûle lentement, il est recommandé d’utiliser du chêne, du bouleau ou du hêtre ou des bois de fruitiers plutôt que du pin ou du sapin.

Astuce n° 3 : des accessoires bien utiles !

Lorsque j’étais enfant, je voyais souvent mon père utiliser un soufflet pour attiser le feu ou un pic pour casser les buches. Ce ne sont pas des accessoires décoratifs, mais bien des ustensiles utiles ! Lorsque l’intensité baisse, un petit coup de soufflet pour raviver la flamme, et voir de belles flammes surgir de nouveau ! Quant au pic à buches, en cassant la bûche, vous récupérez de nouvelles braises pour brûler de nouvelles bûches ! D’ailleurs, nous avons consacré un article sur les meilleurs fendeurs de bûches si cela vous intéresse.

Astuce n° 4 : les chenets !

Fréquemment perçus comme de simples éléments décoratifs au coin du feu, les chenets jouent pourtant un rôle clé dans le tirage d’une cheminée. Leur fonction première est de surélever les bûches afin de permettre une circulation optimale de l’air sous le bois. Cet apport constant d’oxygène favorise une combustion plus efficace, des flammes plus vives et une chaleur mieux répartie. De plus, en maintenant les bûches bien en place, les chenets réduisent les risques d’effondrement du foyer et assurent une meilleure sécurité. Pour un tirage optimal, pensez donc à bien positionner vos bûches sur ces supports indispensables !

Que faire en cas de mauvais tirage ou de refoulement des fumées ?

Si vous rencontrez des problèmes de tirage, votre feu ne sera pas aussi fourni qu’il le devrait. Pour remédier à ce problème dans un foyer ouvert, vous pouvez tenter de le transformer en insert afin que les fumées soient dirigées vers le conduit, ou installer un aspirateur de fumée sur le somment de votre cheminée. Attention, cette intervention est à effectuer par l’intermédiaire d’un professionnel qualifié. Et vous ? Connaissez-vous d’autres astuces pour améliorer le tirage de votre cheminée ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .