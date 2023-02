Comment transformer votre cheminée à foyer ouvert en foyer fermé, plus efficace et plus écologique ?

Vous venez d’acheter ou êtes déjà propriétaires d’une maison ancienne, alors une cheminée à foyer ouvert à l’allure fière trône sûrement dans votre salon. Il faut savoir que depuis 2022, les cheminées ouvertes ne sont plus construites dans les nouvelles maisons. À Paris et dans 435 communes d’Île-de-France, il est même désormais interdit de les utiliser pour lutter contre la pollution atmosphérique. C’est également le cas dans de nombreux autres départements français. Pour continuer à utiliser votre foyer ouvert, il faut dorénavant le fermer et installer un insert ou un poêle à bois. Ces derniers vous permettront de profiter de la chaleur et du crépitement des flammes, tout en évitant les risques d’incendie et le rejet de particules fines dans l’atmosphère. Comment transformer votre cheminée en insert ? Combien cela coûte ? On vous explique tout !

Pourquoi les cheminées ouvertes sont interdites ?

Les cheminées anciennes, souvent en pierre, dotées d’un conduit direct ne disposent d’aucun filtre entre le foyer et l’extérieur. Or, les fumées des feux de bois émettent des particules fines qui polluent l’atmosphère. De plus, les foyers ouverts s’avèrent moins performants au niveau de la production de chaleur et consomment beaucoup plus de bois. Pour conserver le charme d’une cheminée ancienne, il suffit donc de faire installer un insert dans le foyer ou d’y installer un poêle à bois. Ceci vous permettra de conserver le charme de la cheminée, de moins polluer l’air extérieur et d’économiser sur votre facture de bois de chauffage.

Transformer le foyer ouvert en foyer fermé

Pour réaliser cette opération, deux solutions s’offrent à vous, l’insert ou le poêle à bois. À titre personnel, nous avons opté pour le poêle à bois, plus facile à installer et moins onéreux qu’un insert. Pour réaliser cette opération, il suffit d’acheter un poêle à bois qui entre dans le foyer et de raccorder le conduit du poêle au conduit de la cheminée. Si le conduit est tubé, c’est encore plus simple. Avec un poêle à bois à la place du foyer ouvert, nous gagnons en chaleur, n’avons plus aucun dégagement de fumées ni d’odeur et sommes en sécurité si le poêle continue de brûler en fin de soirée. Si vous souhaitez installer un insert, il faudra procéder de la même façon qu’avec un poêle à bois, mais il est judicieux de faire appel à un professionnel de préférence. En effet, les inserts sont souvent fabriqués sur mesure, particulièrement pour le cas des vieilles cheminées qui ne disposent d’aucun élément standard. L’installation d’un insert ou poêle à bois procure un taux de chaleur restitué de 80 à 95 %, contre 15 % pour les foyers ouverts, le calcul est assez rapide à faire.

Quelles différences entre l’insert et le poêle à bois ?

Fait de fonte, le poêle à bois est un appareil autonome qu’il suffit d’insérer dans le foyer, sans aucuns travaux si ce n’est que le raccordement du conduit de cheminée à celui du poêle. L’insert est un bloc qu’il faut encastrer dans le foyer. Pour résumer, si votre foyer est vaste, un poêle à bois sera parfait. Quant à un foyer plus étroit, l’insert sera la meilleure alternative. Du côté du conduit, il n’existe pas de différences entre les deux, ils doivent seulement y être raccordés. Toutefois, faites attention aux vieux conduits en briques qui pourraient ne pas supporter la chaleur puissante provoquée par les poêles ou inserts.

Il faudra prendre conseil auprès d’un professionnel, et probablement procéder à un tubage de votre conduit. Quant au coût d’une telle transformation réalisée par un professionnel, à travers duquel vous obtiendrez les certificats de conformité, prévoyez entre 3 000 et 5 000 €, matériel et pose compris. Pour ce type d’installation, vous pouvez bénéficier d’aides financières au titre de la rénovation énergétique. Toutes les informations sont disponibles sur le portail France-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700 (numéro non surtaxé).