Le poêle à bois en pierres ollaires, la solution ultime pour se chauffer sans exploser son budget

Le bois de chauffage est utilisé par plus de 7 millions de personnes en France, selon Effy, cela représente 40 % des maisons individuelles. Le chauffage au bois reste l’un des plus économiques et écologiques, comparé au fuel ou au gaz. Les pellets, puisqu’ils sont issus de résidus de bois, se classent également dans la catégorie « chauffage au bois », même si, eux, ont fortement augmenté ces derniers mois. Nous connaissons donc tous le poêle à bois traditionnel, l’insert, la cheminée et, bien sûr, le poêle à pellets. Il existe aussi d’autres types de poêles à bois comme celui en pierre ollaire que nous vous proposons de découvrir si vous ne le connaissez pas encore.

La pierre ollaire, qu’est-ce que c’est ?

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de ce terme « ollaire », mais possédez peut-être déjà ce type de pierres. Les pierres ollaires sont des pierres naturelles à très forte densité qui viennent habiller un poêle à bois. Appelées également « stéatites », ces pierres proviennent généralement du Brésil, d’Inde ou des pays scandinaves. Cette pierre ollaire est particulièrement résistante, car constituée en majorité de magnésites. Elle est également facile à « casser » et, de ce fait, à travailler puisqu’elle est largement composée de talc. Cette dernière apporte une esthétique à l’habillage d’un poêle à bois et le rend intemporel. Grâce à elle, le poêle à bois traditionnel se transforme en élément de décoration et peut fièrement trôner au milieu du salon.

Quelles sont les performances thermiques d’un poêle à pierre ollaire ?

Certes, il est très esthétique avec sa longue colonne de pierre qui va du sol au plafond, mais là n’est pas son seul avantage. L’idée principale étant tout de même de posséder un poêle capable de chauffer votre intérieur sans faire exploser votre budget. Cette pierre un peu spéciale est donc splendide à regarder. Cependant, elle est surtout connue et depuis très longtemps pour pouvoir accumuler rapidement la chaleur et la restituer évidemment. L’inertie de la pierre ollaire (diffusion de la chaleur après extinction) est très longue et permet de ne pas recharger en bois. Par exemple, après 4 h de combustion, la diffusion de chaleur sera effective pendant 12 à 24 h. De plus, les pierres installées sur la hauteur totale de la colonne qui accueille le poêle permettent une diffusion douce et homogène qui n’assèche pas l’air ambiant.

Pourquoi choisir la pierre ollaire plutôt que l’acier ou la céramique ?

Hase, l’un des plus grands fabricants de poêle à bois et de poêle en pierres ollaires, nous explique que chaque matière précitée a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, un poêle en pierres ollaires montera plus lentement en température qu’un système en acier. En revanche, lorsqu’il aura atteint sa température maximale, la restitution de chaleur sera plus douce et surtout plus longue dans le temps.

Le poêle en acier, lui, grimpe plus vite en température et, par conséquent, consomme un peu plus de combustibles. Le poêle à bois en pierre ollaire est une solution idéale pour celles et ceux qui souhaitent allier l’esthétique à un système de chauffage performant. Quant au prix, il faut compter un peu plus de 2 000 € pour installer ce type de poêle, c’est donc un investissement élevé qui demande évidemment réflexion.