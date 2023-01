Granulés de bois : une entreprise alsacienne transforme les Kachelofen en poêles à pellets modernes

Vous aviez choisi un poêle à bois pour chauffer votre maison, mais avec l’âge, le travail du bois devient de plus en plus difficile. Pour transformer votre poêle à bois en poêle à granulés, nous vous avions expliqué qu’il suffisait d’installer un panier à pellet afin de pouvoir vous départir de la corvée de bois. Si vous aviez opté pour un énorme poêle alsacien que l’on appelle aussi Kachelofen, il est également possible d’y brûler du pellet, alors que le combustible d’origine est la buche de chauffage. L’entreprise alsacienne Bremon, située à Dannemarie (68) propose de transformer votre poêle alsacien en poêle à pellets. Présentation.

Pourquoi passer du poêle alsacien au poêle à pellets ?

Rappelons que le poêle alsacien est un poêle de masse qui permet de chauffer la maison et de cuisiner. Il est considéré comme l’un des plus économes en énergie, avec une puissance de chauffe considérable. Le poêle alsacien demande un investissement élevé. Une fois qu’il est installé, il est difficile et surtout onéreux de revenir à un poêle à pellet ou à un simple poêle à bois. La société Bremon a inventé un système qui permet de passer aux pellets, sans changer votre poêle alsacien. Rappelons qu’un poêle alsacien a été développé lorsque le bois de chauffage se faisait rare et qu’il est le système de chauffage traditionnel en Alsace. Ce poêle est également gage d’une forte identification régionale et les Alsaciens tiennent beaucoup à conserver leurs poêles Kachelofen !

Bremon, c’est qui ?

L’entreprise a été fondée par Jean-Marie Bremon en 1978, spécialiste des cheminées et poêles en faïence de type alsacien. Elle offre des appareils de chauffage de qualité depuis plus de 40 ans. Spécialisée dans le sur-mesure et à la pointe des nouvelles technologies, elle offre des procédés à rendement énergétique excellent, écologiques et économiques comme l’indique le journal Dernières Nouvelles d’Alsace. L’entreprise a pour slogan : « Toujours innover pour offrir le meilleur à nos clients » et c’est en développant de nouvelles alternatives qu’ils parviennent à garder une place de choix sur le marché du poêle alsacien.

Le poêle alsacien « à granulés », qu’est-ce que c’est ?

Comme nous vous l’avons déjà expliqué, le poêle alsacien fonctionne à l’origine avec du bois de chauffage. Bremon a inventé un procédé unique, programmable et automatique qui permet d’utiliser les pellets dans le poêle alsacien. L’entrepreneur précise que la plupart des poêles de ce type, même les plus anciens, peuvent accueillir leur système de combustion de pellets de bois. S’ils ont inventé ce procédé, c’est pour permettre aux clients, souvent très attachés à leur Kachelofen pour des raisons économiques, mais également décoratives, de se passer de la corvée de bois.

Les poêles à bois de chauffage deviennent finalement un vrai problème lorsque les propriétaires vieillissent, ou qu’ils se retrouvent en situation de handicap. Le foyer « Bremon » s’installe en 4 ou 5 jours et assure aux utilisateurs de continuer à utiliser les faïences pour se chauffer, grâce aux pellets. Certes, le pellet de bois a grandement augmenté ces derniers mois, mais selon l’entreprise, il reste malgré tout accessible. D’autant que les foyers inventés par l’entreprise seraient très économes en pellets ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel de la société Bremon.