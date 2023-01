Le poêle alsacien, une invention ancienne, mais très économique pour se chauffer

Nous avons tous connu les poêles à bois qui étaient l’unique chauffage d’une maison autrefois. Ces poêles pouvaient aussi bien servir à nous chauffer qu’à faire cuire les aliments. Parmi ces appareils de chauffage, il existe le poêle alsacien que l’on appelle aussi Kunscht, Kochlofa ou encore Kachelofe. Ce dernier, qui est un chauffage de masse au bois, est apparu au XIVᵉ siècle en Alsace, puis a disparu au XXᵉ siècle. Avec la crise énergétique annoncée, il revient en force et s’installe au beau milieu de la maison. Qu’est-ce qu’un poêle alsacien ? Comment ça marche ? Combien coûte un poêle alsacien ? On va tout vous expliquer.

Quelles sont les catégories de poêles alsaciens ?

Tous les poêles de masse ne prennent pas d’office la catégorie de poêles alsaciens. Ces derniers se présentent sous trois formes. Le PDM ou poêle de masse est un modèle massif qui s’adosse à un mur. Le foyer (ou cuisinière) se trouve dans une pièce adjacente, dont le rôle est de transmettre les calories au poêle par les fumées traversantes. On trouve ensuite le Kunscht, apparu un peu plus tard. Il est construit de la même manière, mais il est posé sur un socle. La plupart du temps, il est agrémenté de banquettes chauffantes dans lesquelles circulent les fumées. Ce second modèle peut être installé au milieu d’une pièce pour une meilleure répartition de la chaleur. Enfin, le dernier est appelé poêle autonome et se pare, comme les autres, de céramique décorée. C’est plus un poêle d’accumulation qu’un poêle de masse. En effet, il est déplaçable et se trouve, par conséquent, beaucoup moins lourd que les deux précédents.

Comment fonctionnent les poêles alsaciens ?

S’il est économe en énergie, c’est parce que son cœur de chauffe est fabriqué en pierre ou en béton réfractaire. À l’extérieur, il se recouvre de carreaux de terres cuites ou encore de faïence, aussi bien pour le côté utile que décoratif. Le poêle à bois alsacien fonctionne comme tous les poêles à accumulation. Il va ainsi stocker la chaleur du feu de bûches pendant 2 à 4 h, puis la restituer durant 12 à 24 h grâce à son cœur de chauffe. La chaleur va de ce fait être très vive durant les premières heures après l’allumage, pour devenir plus douce jusqu’au prochain chargement de bois. Il faut savoir qu’avec ce type de poêle, ajouter du bois pour prolonger la flambée est contreproductif. Lorsqu’il atteint le maximum de sa capacité d’accumulation, il peut subir une surchauffe qui pourrait l’endommager.

Quels sont les éléments principaux ?

Le foyer, qui peut être double, est fabriqué à partir de briques maçonnées et se compose d’éléments en céramique ou en fonte. Ces derniers sont recouverts de béton ou de pierre réfractaires. Ce foyer peut atteindre potentiellement des taux de rendement supérieurs à 80 %. Quant à l’échangeur de température, il est fabriqué en brique réfractaire ou en pierre et constitue le cœur de chauffe. À l’intérieur se trouve un système complexe de chicanes qui lui permet les échanges de températures. Les gaz brûlés arrivent à 900 °C environ, mais en libérant les calories dans les parois du poêle, ils redescendent à moins de 300 °C. La chaleur est alors captée dans la masse puis, un nouvel échange commence avec l’air ambiant et cette fois-ci par rayonnement. Plus le poêle est lourd (de 1000 à 6 000 kg), plus il est performant en termes d’accumulation de chaleur. À propos de ce poids, n’oubliez pas de prendre en compte que tous les sols ne peuvent pas accueillir une masse de 6 000 kg ! Pour terminer la présentation, il faut également savoir que les poêles alsaciens trônent au milieu des maisons. Ils sont donc habillés de faïence, évitant ainsi une masse noire peu décorative.

Combien coûte un poêle alsacien ?

Il est difficile de donner un prix exact puisqu’il va dépendre de la puissance du poêle, de l’entrepreneur choisi et de la région d’installation. De plus, ils reviennent en force après l’augmentation des pellets de bois et leurs prix auront probablement tendance à augmenter aussi. Les plus petits modèles (500 à 1500 kg) coûtent entre 1 000 € et 3 000 €. Pour un modèle plus imposant, mais fabriqué en série, le prix d’un poêle alsacien revient entre 10 000 et 15 000 € (2 000 à 4 000 kg). Enfin, si vous souhaitez un poêle alsacien sur mesure, il faudra compter plus de 15 000 €. Plus d’informations ? Rendez sur Poeletradition, Poele-faience-koehler ou Ehrhardt, trois spécialistes alsaciens de ce type de poêles !