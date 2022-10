Le radiateur à inertie, le mode de chauffage électrique le plus économique et confortable pour chauffer sa maison ?

Alors qu’il avait suscité de nombreux critiques auparavant, le secteur du chauffage électrique a aujourd’hui vu naître des équipements performants, innovants et économiques. Parmi eux, le radiateur à inertie intéresse de plus en plus les ménages. Ce type d’appareil se démarque par ses capacités à fournir un haut niveau de confort thermique tout en consommant moins d’énergie. Les radiateurs à inertie diffèrent des autres modèles de radiateurs. Ces derniers fonctionnent à l’électricité et sont plus avancés sur le plan technologique, économes en énergie et économiques à utiliser par rapport aux radiateurs plus traditionnels. Comme l’indique leur nom, ces radiateurs ont un excellent niveau d’inertie. Cela signifie qu’ils continuent à fournir de la chaleur même quand ils ont été éteints ! Souvent conçus comme de subtils panneaux muraux blancs, s’intègrent parfaitement dans n’importe quelle pièce. Les radiateurs à inertie dégagent une chaleur douce et proposent un grand confort thermique.

Les différents types de radiateurs à inertie

Deux types de radiateurs à inertie existent sur le marché : le radiateur à inertie sèche et le radiateur à inertie fluide. Les modèles à inertie sèche sont équipés de résistances électriques dont le rôle est de chauffer un matériau solide qui stocke la chaleur. Ce matériau peut être un bloc en fonte ou un solide réfractaire tel qu’une brique haute densité, le granit ou la pierre de lave. De leur côté, les radiateurs à inertie fluide utilisent un liquide caloporteur, notamment de l’huile ou du glycol, pour propager la chaleur en circuit fermé. Ils ont l’avantage d’être plus efficaces en termes d’accumulation de chaleur.

Un fonctionnement assez simple

Le fonctionnement d’un radiateur à inertie est établi sur le principe d’accumulation et de rayonnement. L’air froid qui entre par le bas de l’appareil est chauffé puis emmagasiné pour ressortir par le haut. Quant à la transmission de la chaleur, elle se fait en majeure partie par convection. Lorsque l’appareil est branché sur une prise électrique, le courant fait chauffer une résistance interne qui produit de la chaleur. Cette chaleur est stockée dans un noyau chauffant qui peut être un matériau solide ou liquide. Elle est ensuite libérée progressivement et sans à-coup avant d’être diffusée à travers toute la façade du radiateur, par rayonnement. Ainsi, l’inertie du matériau permet à l’appareil de chauffer, et ce, même lorsqu’il est éteint.

Confort thermique, praticité et économie

Le radiateur à inertie est une solution économique pour se réchauffer quand il fait froid. Il utilise la quasi-totalité de l’énergie électrique qu’il consomme pour la convertir en énergie calorifique. La perte étant moindre, le rendement de conversion est donc élevé. De plus, ce dispositif de chauffage évite les pointes de consommation énergivores et maintient une chaleur douce et stable. La majorité des appareils de chauffage à inertie sont équipés d’un thermostat et fonctionnent automatiquement, ce qui aide à réguler la température en fonction des besoins en chauffage. Pour ce qui est de l’installation, elle ne nécessite pas de branchement à un circuit de chauffage central. Il suffit de brancher le radiateur sur une prise domestique pour profiter de ses avantages.