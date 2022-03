Comment faire des économies sur votre facture de chauffage à la maison ?

Ces derniers jours, vous avez sans doute remarquer qu’un temps plutôt glacial avait envahi la France: des températures négatives au petit matin, et un vent très froid qui vous fouette le visage dès que vous sortez. Ce vent glacial c’est le « Moscou-Paris », qui impacte la France tous les quatre ans environ. En 2012, cette période avait duré 13 jours et nous avait fait connaître jusqu’à -18°C en région parisienne. Et qui dit grands froids, dit chauffage qui tourne à plein régime… Par conséquent, la facture devrait grimper, et au vue des augmentations que l’on connaît déjà depuis la crise sanitaire, mieux vaut peut-être tenter de limiter les dégâts. Voici quelques conseils pour économiser sur votre facture de chauffage.

Chauffer à bonne température

Dans chaque foyer et sur chaque radiateur, on trouve normalement un thermostat… Il faut l’utiliser à bon escient ! La température intérieure recommandée est de 19°C dans la pièce à vivre; cela peut paraître un peu juste, mais mieux vaut ajouter un pull que de surchauffer. Dans la chambre, ce sont 17°C qui sont préconisés… Il est très mauvais de dormir dans une chambre surchauffée, cela peut provoquer des maux de tête, et même des cauchemars. Enfin, il faut garder 17°C pour la salle de bain, et pousser le chauffage à 22°C avant de prendre votre douche !

Nettoyer vos radiateurs

Les radiateurs doivent être entretenus au moins une fois par mois, et encore plus souvent quand il fait froid. Ils adorent avaler la poussière, qui vient se poser sur le système de chauffe, les poussant à chauffer plus… En fait, ils sont obligés de surchauffer, à cause de la couche supplémentaire de poussière, pour chauffer votre intérieur. Si vous laissez la poussière s’accumuler, votre facture sera plus lourde à la fin du mois.

Aérer votre intérieur

Ne nous dites pas que vous ne savez pas qu’il faut aérer votre maison, on vous l’a répété pendant deux ans, pour chasser les virus… Et au niveau du chauffage, cela permet d’éviter de chauffer de l’air humide ! En faisant entrer de l’air sec pendant 5 minutes deux fois par jour, vous chauffez la pièce plus rapidement et économiser donc du chauffage.

Comment placer vos radiateurs ?

A l’évidence, le radiateur doit avoir le champ libre pour chauffer votre pièce ! Le plus judicieux étant de les placer devant les fenêtres, qui doivent être isolées, et de les surélever du sol: la chaleur sortira aussi par en-dessous et c’est un gain potentiel sur votre facture. Si vous possédez un thermostat qui contrôle tout votre système de chauffage, il faudra le placer au centre de la pièce à vivre, mais loin d’un radiateur, afin que la température soit constante partout dans votre maison.

Choisir les radiateurs adéquats

Nous avons tendance à acheter un radiateur puissant pour chauffer une grande pièce, et pourtant, c’est une erreur… Pour une pièce de 40 m² par exemple, mieux vaut opter pour deux petits radiateurs qui chaufferont chacun 20 m² de la pièce, plutôt que pour un seul ! Un gros radiateur coûte plus cher, et il consommera plus d’électricité pour chauffer la pièce entière. Si votre configuration de chauffage le permet, vous pouvez aussi opter pour des radiateurs connectés: vous pouvez ainsi les programmer à 17°C pendant que vous êtes au travail et leur « demander » de passer à 19°C ou 20°C une heure avant votre arrivée. Pensez également à descendre la température de votre thermostat la nuit… Inutile de chauffer à la même température que la journée, sous la couette, il ne fait pas froid !