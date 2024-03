Une commande groupée de pellets de chauffage à un prix imbattable

Alors que le printemps devrait s’installer dans quelques semaines, si tant est que la pluie veuille bien se calmer, nous pensons davantage aux vacances qu’au prochain hiver ! Pourtant, ce serait plutôt le moment de penser à faire votre stock de pellets de bois pour l’hiver prochain. Étrange ? Non, judicieux pour bénéficier de délais plus courts, et de prix plus attractifs. Nous sommes 7 millions à nous chauffer au bois, selon l’ADEME, alors imaginez si ces sept millions de foyers commandaient tous en même temps : flambée des prix et des délais à rallonge seraient au programme. Dans la commune de Vagney, située dans le département des Vosges, on prend les devants, en organisant un groupement d’achat de pellets. Les commandes sont ouvertes jusqu’au 12 avril 2024 seulement. Quand on vous dit que c’est le moment de commander, il faut nous croire ! Focus sur Vagney et sur le groupement d’achat en général. C’est parti.

Focus sur l’achat groupé de pellets de Vagney (88)

Vagney est une petite commune des Vosges qui compte un peu moins de 4 000 habitants. Pour faciliter la vie de ses administrés, elle organise cette année, un groupement d’achat de pellets de bois, réservé aux habitants, évidemment. Les conditions à remplir sont les suivantes :

Se manifester avant le 12 avril 2024

Commander au moins une palette par foyer (soit 66 sacs de 15 kilos) ou 2 tonnes si les pellets sont livrés en vrac.

Pour bénéficier de cette offre, les formulaires complétés doivent être déposés au service Associations ou envoyés par courriel à l’adresse mairie.associations@vagney.fr. Si le sondage est complété via Illiwap, le formulaire est automatiquement dirigé vers le service compétent, mais il est également possible d’obtenir un exemplaire papier en mairie. Une fois les réponses recueillies, une analyse des données sera effectuée. Si le nombre de foyers intéressés est suffisant pour passer la commande, les inscriptions seront ouvertes. Les participants devront remplir et signer un formulaire d’engagement, à remettre au service Associations ou par courriel (mairie.associations@vagney.fr) jusqu’au 10 mai 2024.

Qu’est-ce qu’un groupement d’achat de pellets ?

Le groupement d’achat de pellets, ou d’autre chose d’ailleurs, est une méthode de vente, qui permet de centraliser les achats de plusieurs personnes, en une seule et même commande. Concrètement, les personnes intéressées par un groupement d’achat s’inscrivent via une association, une mairie ou même un particulier, qui sera le seul interlocuteur du fournisseur de pellets dans notre cas. Dans les faits, plus il y a de participants, ou d’acheteurs, et plus l’interlocuteur a la possibilité de négocier les prix, et les frais de livraison. Lors de cette livraison justement, qui se fera en un point unique, les acheteurs devront venir eux-mêmes récupérer leurs commandes.

Pourquoi est-ce intéressant pour les acheteurs comme pour les vendeurs ?

Pour l’acheteur, un groupement d’achat de pellets de bois, c’est l’assurance d’obtenir des pellets de bois de qualité, au meilleur prix. Vous vous doutez que le fournisseur sera plus à même de négocier pour une commande de 50 palettes, que d’une seule ! De plus, cela dégage l’acheteur des frais de livraison partagés entre tous les acheteurs, voire gratuits parfois. Le gain de temps est important aussi, car vous n’aurez plus besoin de courir les magasins pour trouver le pellet de bois le moins cher. Il vous suffira d’être disponible le jour prévu de la livraison. Et, pour le fournisseur, c’est l’assurance d’une belle vente, mais également la réduction des coûts liés au transport, et un impact environnemental réduit puisqu’un seul camion sera nécessaire contre parfois une dizaine pour livrer chaque client ! Que pensez-vous des groupements d’achats ? Avez-vous déjà commandé via cette solution ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .