Groupement d’achat : l’association « Les Castors » permet de précommander ses pellets de bois au meilleur prix

Les pellets de bois sont des produits très demandés en ce moment. Il faut reconnaître que la vague de froid qui s’abat sur la France n’y est sans doute pas étrangère ! Et nous cherchons tous des pellets pas chers, mais qui restent d’excellente qualité. À quoi bon choisir des pellets à bas prix, s’ils se consument en quelques heures ou s’ils encrassent notre poêle ? Si vous avez la chance de vivre en région Rhône-Alpes, ce sera vers le groupement d’achat Les Castors qu’il faudra vous tourner. On nous souffle à l’oreillette qu’ils viennent de recevoir leurs prix pour les commandes de décembre et la nouvelle est plutôt bonne. Découvrez ou redécouvrez le principe des Castors et l’offre du moment pour vos pellets de bois. C’est parti !

Les granulés de bois à tarifs négociés sont arrivés !

Lors de notre précédent article, nous vous avions parlé des Castors et de l’ouverture imminente des commandes de décembre. Fabien-Gil, animateur réseau des Castors, vient de nous informer du choix définitif du fournisseur et donc des précommandes qui seront ouvertes, dès le 15 décembre prochain. Et nous avions vu assez juste, comme nous le confirme Fabien-Gil : « NeozOne a quand même déniché quelques indices : un peu plus de 6 € le sac TTC livré et moins de 400 € TTC la tonne de VRAC livrée pour les meilleurs tarifs ». Cependant, par respect pour le fournisseur et les adhérents, Les Castors ne communiquent pas le prix final sur les réseaux sociaux ni même sur le site Internet.

La Genèse des Castors racontée par Fabien-Gil

Qui peut être le mieux placé pour parler des Castors et de cette incroyable association où la solidarité et l’entraide sont les maîtres-mots ? Voici comment ce passionné décrit Les Castors Rhône-Alpes : « Vous ne vous souvenez pas ? Cette histoire de Castors qui ont bâti des maisons et des quartiers entiers après la 2ᵈᵉ Guerre Mondiale. Ces familles entières qui se sont rassemblées, car la pénurie de logements les ont conduits à faire eux-mêmes leurs maisons et négocier des prêts dans des banques, en échange de leur temps. Ces pionniers de l’époque donnaient du temps en dehors de leur travail (jusqu’à 25 h par semaine) pour donner la main sur un chantier participatif et devenir propriétaire de sa maison, assez confortable et robuste pour l’époque. Les Coopératives Castors organisaient déjà à l’époque des groupements de commandes, arrivant pour certaines en wagonnets, que ce soit pour des matériaux de chantier ou des combustibles pour se chauffer. Ils organisaient des commandes groupées de charbon ». Cette histoire riche de sens ne vous donne-t-elle pas envie de rejoindre le mouvement. Accessoirement, cela vous permettra de profiter de prix ultra-compétitifs sur vos pellets de bois, et c’est plutôt une excellente nouvelle par les temps qui courent, non ?

Les Castors Rhône-Alpes, pour qui ? Pourquoi ?

« Plein de bons plans. Des réductions au niveau national avec les magasins BIGMAT (jusqu’à -30 % sur certains produits), des assurances chantier à prix négociés par les bénévoles de l’association, des réunions à thème gratuites et accessibles à tous, un forum d’entraide avec des Castors super-connectés. Sans oublier la défense des habitats peu énergivores, le réemploi et les matériaux écoresponsables », précise encore Fabien-Gil dans son communiqué de presse. Sachez aussi que l’association ne dispose d’aucun fond public et fonctionne donc exclusivement grâce au soutien des adhérents. « De vrais pionniers écolos ces Castors, non ? » .

Le groupement d’achat des pellets de bois, spécifique à la région Rhône-Alpes

En effet, si l’association possède des adhérents partout en France, ainsi que des chantiers en cours, le groupement d’achat des pellets de bois, quant à lui, est réservé aux habitants de la région Rhône-Alpes. Voici les précisions données par l’association à ce sujet : « Deux fois par an, les Castors organisent des commandes groupées de granulés bois. Elle consulte des fournisseurs de granulés bois de la Région Rhône-Alpes et choisit les meilleures propositions suivant 3 critères : le prix, l’origine (Région Rhône-Alpes), et la qualité (DIN+). Les départements pouvant bénéficier du Groupement d’Achat sont 01, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74. Les commandes sont possibles pour du VRAC (3 T minimum) ou par PALETTE DE SACS (2 palettes au maximum par commande), les commandes sont livrées chez le client. Une commande est en cours ! » Date limite le 15 décembre.

Les conseils de Fabien-Gil pour rejoindre les Castors

Dans un communiqué de presse, Fabien-Gil, gestionnaire et animateur réseau des Castors, vous explique comment faire pour rejoindre le groupement d’achat :

Adhérez pour commander ! Le lien est ici : les-castors.fr/adherer-au-gag.

Vous êtes bricoleur et vous vous sentez l’âme d’un Castor ? Le lien vers l’adhésion Castors est ici : les-castors.fr/adherer-a-lassociation.

En vous abonnant, vous aurez accès à toutes les informations concernant le prix exact, les dates de livraison, etc. Vous pouvez aussi aider les Castors à devenir plus forts. Par exemple, vous pouvez partager le bon plan avec vos amis ou envoyer un message de soutien à l’association et une aide pour les Castors. Fabien-Gil conclut par ces mots : « parlez-en autour de vous. C’est la meilleure aide qu’on puisse leur apporter. Le bouche-à-oreille est le seul vecteur de communication des Castors. Faites connaître les-castors.fr et ses bons plans à tous les bricoleurs que vous connaissez. Qui sait, certains ont peut-être des anecdotes Castors à raconter ? ». Et si les potins des Castors vous intéressent, vous pouvez aussi vous abonner et partager la Gazette. Que pensez-vous de cette initiative ? Si vous vivez en Rhône-Alpes, allez-vous adhérer à ce groupement d’achat ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .