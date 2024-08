Les granulés de bois Pellex sont à 4,29 € chez Brico Dépôt, c’est le moment de faire le plein !

Septembre, le mois de l’automne, de la rentrée, des premiers impôts… Ce premier mois d’automne n’est pas le mois préféré des Français, c’est une certitude. Et, septembre, c’est aussi le mois privilégié pour faire rentrer le bois de chauffage ou les pellets de bois. Les températures sont encore clémentes, cela évite le rangement par – 10 °C, et le fendage pour le bois. Quant aux pellets, c’est souvent en septembre que les prix sont raisonnables et par conséquent, la meilleure période pour acheter vos pellets de bois. Cela tombe plutôt bien, je vous ai déniché un sac de pellets Pellex de 15 kilos au prix de 4,29 €* seulement chez Brico Dépôt**. Ne tardez pas pour passer commande, les stocks sont très limités. Découverte.

Une double certification DINplus et ENplus

Les granulés Pellex sont parmi les meilleurs du marché actuel, ils sont fabriqués à partir de sciures et copeaux 100 % naturels issus de forêts locales gérées durablement. Grâce à la double certification DINplus et ENplus, gage de qualité, vous pouvez les acheter les yeux fermés, ils brûleront correctement sans produire trop de cendres. En effet, avec un pouvoir calorifique d’environ 4,9 kWh/kg et un taux de cendres très faible (< 0,5 %), ils sont dans la norme des meilleurs pellets du moment. Cela permet à votre poêle de fonctionner de manière optimale avec un encrassement réduit, et de proposer une combustion propre.

Des pellets Made In France…

Depuis la crise de 2022, et des pellets vendus plus de 10 € le sac au plus fort de la crise, la France a augmenté ses capacités de production de granulés de bois. Les granulés Pellex 100 % résineux font partie de ces pellets produits en France, et avec du bois local. De plus, leur séchage à basse température sans ajout de liants assure une qualité constante et une empreinte carbone neutre. En choisissant cette marque, vous vous assurez de disposer d’un pellet de qualité, et éviterez l’encrassement trop fréquent de votre poêle à pellets.

Comment stocker vos pellets en attendant l’hiver ?

Si vous suivez nos conseils d’achats et que vos pellets arrivent dans quelques jours, je vous donne quelques autres conseils pour les stocker convenablement. Tout d’abord, si vous ne disposez pas de silo pour les conserver, il convient de les laisser dans leurs sacs d’origine, qui les protègent notamment de l’humidité. Des pellets humides, et c’est la catastrophe pour votre poêle et pour votre budget, car nous ne pourrez plus les utiliser pour vous chauffer. Pour éviter l’humidité, je vous conseille de les entreposer en hauteur, sur une palette, par exemple. En effet, ils doivent aussi être aérés.

Enfin, évitez de les stocker à l’extérieur, sauf si vous disposez d’une bâche pour les protéger du froid et de la chaleur. Dernier point : le sac entamé devra être consommé rapidement. Pour ce faire, équipez-vous d’un bac à pellets intérieur, qui contient au moins les 15 kilos de votre sac. Je vous rappelle le prix du sac de 15 kilos actuellement : 4,29 €* seulement chez Brico Dépôt**. Ce prix vous semble-t-il intéressant ? Et, à quel prix avez-vous trouvé vos pellets dans votre magasin ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

