Les pellets de bois, un combustible écologique ou une menace invisible ?

Nous sommes plus de 7 millions de foyers, en France, à utiliser le bois pour nous chauffer, selon l’ADEME. Le bois, et les pellets de bois sont présentés comme un combustible économique, et écologique. Pour le côté économique, tout le monde s’accorde à dire qu’effectivement, le bois revient moins cher que le gaz ou l’électricité pour le consommateur. En revanche, pour le côté écologique, les experts ne sont pas unanimes. Une étude américaine vient chambouler les idées écologiques que nous nous faisons du bois. D’après cette étude, menée aux États-Unis, la fabrication du bois de chauffage, et des pellets, serait, en réalité, trois fois plus polluante que les centrales à énergies fossiles. Mais, alors, les pellets de bois seraient-ils plus polluants que le gaz, ou l’électricité ? Décryptage.

Pourquoi le bois serait-il plus polluant que les énergies fossiles ?

Cette réponse ne semble pas universelle, et dépend du pays dans lequel les pellets sont fabriqués. En effet, dans certains pays, comme en France, les normes sont très strictes au sujet des émissions polluantes et des caractéristiques des appareils de chauffage. Aux États-Unis, donc, les centrales de production de bois de chauffage seraient trois fois plus polluantes qu’une centrale nucléaire. Au Royaume-Uni, la pollution viendrait plutôt des appareils de chauffage, qui émettraient trop de particules fines, neutralisant ainsi la baisse de la pollution atmosphérique.

Que dit réellement cette étude américaine ?

Les émissions de polluants provenant des centrales énergétiques utilisant de la biomasse ligneuse pourraient être jusqu’à 2,8 fois plus élevées que celles des centrales à pétrole et à charbon, en moyenne par unité d’énergie, selon cette étude. Ces polluants seraient les oxydes d’azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de soufre, les particules fines et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les auteurs soulignent que 2,3 millions d’Américains résident dans un rayon de 2 km des centrales à biomasse, les exposant ainsi de manière significative aux effets néfastes sur la santé causés par les émissions polluantes. L’étude précise également qu’aux États-Unis, cette pollution touche plutôt les habitants de quartiers défavorisés, ayant un accès difficile aux soins hospitaliers. En effet, les usines sont souvent installées à la périphérie de ces quartiers, ajoutant des dangers supplémentaires à ces personnes.

Les pellets aussi sont dans la ligne de mire !

On l’a vu, la fabrication des pellets serait donc néfaste pour les habitants se trouvant à proximité des unités de production. D’un point de vue climatique, l’impact serait par ailleurs à considérer. « En général, les biomasses ligneuses sont considérées comme ayant un impact nul en CO2 par rapport aux combustibles fossiles, puisque la croissance des plantes élimine le carbone de l’atmosphère. En réalité, la culture, la coupe et le transport des biomasses produisent du CO2 », explique Ettore Guerriero de l’Institut de Pollution de l’Air au Centre National de la Recherche italien, interrogé par La Reppublica.

La fabrication de pellets, à partir de résidus de bois, de copeaux ou de sciures, nécessitent des moyens qui auraient un impact climatique non négligeable. En effet, ces matières doivent être collectées, puis triées, ensuite séchées, et aussi compactées, avant de devenir des pellets de bois. Chaque phase nécessite l’utilisation de machines, de carburant, d’eau et d’électricité, qui génèrent des émissions et des déchets, bien plus nombreux que l’on imagine. Que pensez-vous de cette étude américaine, qui vient chambouler les idées que nous avions du combustible qu’est le bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .