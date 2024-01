Quelle est la différence entre pellets et granulés ?

Les conversations dominicales tournaient souvent, ces derniers temps, autour de l’augmentation des prix des énergies. Nous sommes évidemment tous concernés par ces hausses successives de l’électricité et du gaz, et devrons en payer le prix. L’année dernière, les conversations ont aussi pu être dirigées sur le granulé de bois, un combustible écologique et économique, qui a connu une forte demande, ainsi qu’une flambée de ses prix. En effet, « le nombre de foyers chauffés aux granulés est en hausse de 17 % par rapport à 2021. Ce sont désormais plus de 1,7 million de foyers qui utilisent cette énergie (contre 60 000 en 2007) » constate Éric Vial, délégué général de l’association Propellet. Dans cette phrase, le délégué utilise le mot « granulé » pour désigner le combustible ? De votre côté, vous parlez peut-être de « pellet » pour le désigner ? Existe-t-il une réelle différence entre ces deux termes ? Décryptage.

Retour sur l’invention du granulé de bois

Vous allez assez rapidement comprendre d’où vient le fait que nous parlions de pellets, ou de granulés de bois pour désigner ce petit combustible ! Le pellet de bois a été inventé aux États-Unis dans les années 70, à l’heure où le premier choc pétrolier mettait K-O le monde entier ! Il fallait trouver un combustible « pas cher », facile à produire, et disponible rapidement. Le docteur Jerry Whitfield, ingénieur chez Boeing à l’époque, a eu l’idée de compresser des déchets de bois, pour en faire des « pellets ». Après avoir examiné les différentes techniques de production de granulés de bois en Europe, il entreprend la création de son premier poêle dans son propre garage. Profondément convaincu que son invention apportera une véritable révolution dans l’industrie énergétique, offrant ainsi une source énergétique à la fois économique, écologique et renouvelable pour de nombreux foyers, il présente son poêle à pellets lors du salon Wood Heating Alliance de Reno, dans le Nevada. Le succès est au rendez-vous pour Whitfield, car à la clôture de l’exposition, il enregistre plus de 1000 commandes. En Europe, il faudra attendre les années 1990 pour que la Suède commence à produire des granulés de bois et des poêles. Puis, en 1997, l’Autrichien Herbert Ortner inventera la première chaudière en Europe : la série « ÖkoFEN Pellematic ».

Existe-t-il une différence entre le « pellet » et le « granulé » de bois ?

En réalité, le mot pellet est un anglicisme pour nous Français. Ce mot désigne, pour les anglophones, le granulé de bois. Côté étymologie cependant, le mot « pellet » utilisé aux États-Unis et au Canada, provient de l’ancien Français. Molière, par exemple, utilisait le mot « pelote » pour désigner une « petite balle ». Le pellet de bois anglais est donc une pelote de bois, et par extension, un petit granulé de bois. D’ailleurs les anglais parlent de « Wood Pellet » qu’ils traduisent en conséquence par granulés de bois. Vous l’aurez compris, granulés ou pellets, c’est la même chose, mais si vous êtes un fervent utilisateur de la langue française, alors vous devrez utiliser le mot « granulés ».

Pellet ou granulés, comment les choisir ?

Vous savez désormais qu’employer le mot granulé pour parler de pellets, ou l’inverse n’a aucune incidence, ce sont simplement des homonymes. En revanche, qu’il soit pellet ou granulé, nous vous rappelons les critères à considérer pour obtenir de « bons granulés de bois » :

Certifications : DIN Plus, NF et ENplus Longueur et diamètre : diamètre de 6 à 8 mm et de 3 à 4 cm de longueur Taux de fines : inférieur à 1 % Taux d’humidité : de 8 à 10 % Durabilité mécanique : autour de 95 % Pouvoir calorifique : autour de 5 kWh/kg



Pensiez-vous qu’il existait une différence entre « pellet » et « granulés » ? Et vous, dites-vous plutôt granulés ou pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .